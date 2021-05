Aena firma el contrato para iniciar la obra de la terminal del aeropuerto en las próximas semanas

A partir del próximo 20 de mayo, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Aeropuertos Obra Civil (Aocsa) y Sertec Ingeniería y Obras podrá iniciar los trabajos de reforma de la antigua terminal del aeropuerto de Córdoba. Aena firmó el 20 de abril el contrato con esta UTE, que tiene de plazo precisamente hasta ese día pero del año 2022 para acabar los trabajos de reforma de la terminal, con la que el aeropuerto de Córdoba se tiene que quedar en perfecto estado de revista para acoger vuelos comerciales. El plazo de obra es de 11 meses y el coste de 1,28 millones de euros, si sale todo según lo previsto.

Hace 12 años, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Córdoba decidieron actuar en el aeropuerto de Córdoba. El proyecto incluía ampliar la pista para que pudieran aterrizar grandes aviones. Y eso es algo que ya se ha hecho. Sin embargo, se quedó pendiente una obra también necesaria: adaptar la terminal de pasajeros a esos grandes aviones. Pero finalmente lo que se hará será una reforma integral de la terminal actual, que se construyó en los años cincuenta.

La actuación contempla la remodelación integral del terminal para atender a un mayor número de pasajeros, mejorando la calidad y el servicio ofrecido en cada uno de los procesos aeroportuarios. Atendiendo a lo anterior, las principales actuaciones serán: Zona de facturación: se instalará un segundo mostrador y se sustituirá el existente; Sala de embarque: ampliación de la sala de embarque, cuya superficie se duplicará hasta alcanzar los 145 metros cuadrados. Se habilitará una nueva puerta de embarque; Sala de recogida de equipajes: construcción de una sala de recogida de equipajes incluyendo la instalación de un hipódromo (cinta de recogida de equipajes); Nuevo núcleo de comunicación vertical, compuesto por escalera fija y ascensor. Este núcleo contribuirá a facilitar las comunicaciones con la planta de oficinas; y Adecuación de la primera planta del edificio para el traslado del Centro de Coordinación Aeroportuaria y de la oficina meteorológica.

También se renovará el resto de elementos, con el objeto de modernizar las instalaciones y ganar confortabilidad para los pasajeros. La ejecución de la reforma se ha planificado de manera que tenga el menor impacto posible en la operativa habitual del aeropuerto, con turnos de trabajo de día y de noche, que permitirán optimizar los tiempos necesarios.

Mientras, continúan los trabajos para actualizar la carta de navegación del aeropuerto de Córdoba que permitirá el aterrizaje de grandes aeronaves comerciales en la ciudad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!