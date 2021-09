Casi 54.000 cordobeses en edad de vacunarse no se han puesto ni una dosis

Con la vacunación contra la Covid19 abierta ya a todos los grupos de población que pueden recibirla, a partir de los 12 años, y con puntos de administración de la vacuna sin necesidad de cita previa en distintos municipios de la provincia, en Córdoba aún hay casi 54.000 personas en edad de vacunarse que no se han puesto ni la primera dosis.

En concreto, según los últimos datos de la estadística de la Consejería de Salud y Familias sobre la campaña de vacunación, en la provincia de Córdoba hay 53.994 personas mayores 12 años que no han llegado a ponerse aún la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esa cifra supone el 7,8% de la población diana de la vacuna, ya que el resto, el 92,2% de las personas de 12 años en adelante, ya han sido vacunadas al menos con una dosis: un total de 640.361 cordobeses.

Desde Salud, al tratarse de personas que no han contactado para la vacunación, desconocen los motivos concretos por los que estas personas no han solicitado la cita para recibir el suero contra la Covid, si bien se apunta a que se trata, en su mayoría, de "personas que no quieren ponerse la vacuna, por diferentes causas", ya que la vacunación es voluntaria, señalan las fuentes consultadas.

Con todo, la provincia de Córdoba es la provincia andaluza con menos población pendiente de vacunar, manteniendo así su posición de líder en Andalucía en la campaña de vacunación contra el coronavirus, que le ha hecho ser la primera provincia en ir alcanzando los distintos hitos de la misma.

El tramo de 20 a 29 años, el de mayor porcentaje sin vacunar

En cuanto a las personas que no se han vacunado aún, por tramos de edad y con la vacunación ya abierta a todos ellos a partir de 12 años, es significativo que el mayor porcentaje de cordobeses sin recibir ni una dosis de la vacuna se concentra entre los jóvenes de 20 a 29 años. De ellos, uno de cada cinco no ha recibido ninguna vacuna contra la Covid, en concreto, el 20,5% de las personas de esas edades en la provincia de Córdoba, frente al 79,5% que sí se ha vacunado con al menos una dosis.

Le siguen las personas de 30 a 39 años, donde el 17,2% no se ha puesto aún ninguna vacuna, por el 16,4% de los adolescentes de 12 a 19 años, que ha sido el último tramo de edad en abrirse a la vacuna y siguen en proceso. De los cordobeses de 40 a 49 años solo falta por vacunarse con al menos una dosis el 9,1% y del tramo de edad superior, entre 50 y 59 años, el 4,5% no ha recibido ninguna vacuna.

Entre los tramos de edad superiores, el porcentaje de vacunación alcanzado en la provincia de Córdoba llega al 100%, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre la campaña de vacunación.