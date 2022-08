Más de 508.000 cordobeses pueden ahorrar en el IBI si instalan fotovoltaica

Al menos 508.000 vecinos en nueve municipios mayores de 10.000 habitantes de Córdoba, lo que supone un mínimo del 65,4% de la población total de la provincia, ya tienen la posibilidad de acceder a bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica, que van desde el 10% a lo largo de cinco años para inmuebles comerciales en Priego de Córdoba, a de la muy ventajosa del Ayuntamiento de Córdoba para residencias habituales del 50% del IBI a lo largo de una década o la de Cabra (25% de deducción máxima durante 25 años), pasando por las ordenanzas de Aguilar, La Carlota, Lucena, Montilla y Palma del Río. Capítulo aparte, otros siete municipios cordobeses mayores de 10.000 residentes contemplan bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que van del 50% de Priego y Montilla hasta el 95% de Aguilar, Cabra, Córdoba, Lucena y Palma del Río .

Así lo recoge la comercializadora de renovables Unieléctrica del último informe de la Fundación de Energías Renovables (FER), un estudio dado a conocer hace días de 570 municipios españoles de más de 10.000 habitantes (de los 760 existentes) con ordenanzas para bonificaciones del IBI y/o en el ICIO por instalar un sistema fotovoltaico de autoconsumo. Las cifras de vecinos que potencialmente pueden beneficiarse de deducciones del IBI por autoconsumo de fotovoltaica previsiblemente es mayor, ya que en los últimos meses son numerosos los ayuntamientos –hay 8.131 en toda España- que se siguen sumado a esta iniciativa, muchos de ellos parte de los 7.600 con una población menor de los 10.000 habitantes que no se contemplan en el estudio de la FER, pero que suponen el 20% de la población española.

De la mejor a la peor ordenanza

Volviendo a Córdoba, el estudio la sitúa entre las mejores provincias de España por el número de grandes municipios con ordenanzas que contemplan bonificaciones, los años de aplicación y la eficacia de su desarrollo al no abusar de cláusulas limitadoras, especialmente a su capital, independientemente de polémicas ciudadanas puntuales como las quejas por el tipo de paneles permitidos en el Centro Histórico, algo que no está en el propio texto de la ordenanza fiscal. Así, la FER da cuenta de la ordenanza de Cabra como una de las más eficaces y atractivas de España no tanto por la proporción del IBI que se bonifica (el 25%) como por los años máximos en donde se podrá realizar este ‘descuento’: 25 en total. Le sigue a Cabra y también entre las mejores de España la ordenanza de la capital, con una bonificación del 50% aplicable a 10 años, siempre que se realice en viviendas habituales.

En la media de España y muy aceptables para la FER están las ordenanzas de Aguilar, con un 50% de bonificación en 5 años; la de Lucena, con el 40% máximo del IBI cada año de un lustro (con un tope del 15% del coste de la instalación), la de Montilla, con bonificaciones del 50% en cuatro años y una bonificación máxima del 80% del coste de instalación y la de Puente Genil, con bonificaciones de hasta el 50% en tres años del IBI. Atrás queda la normativa de La Carlota, que bonifica con un 40% máximo del IBI anual de 3 años y siempre sin rebasar el 15% del coste de la instalación. Las bonificaciones del IBI peor valoradas por la FER en Córdoba son las de Palma del Río, con una bonificación máxima del 40% durante dos años y con limitaciones como que la instalación se haga en la única residencia del sujeto pasivo, y la de Priego, con una bonificación del 10% para cada uno de los cinco años siguientes de la instalación, solo para locales de uso comercial y con una bonificación máxima del 50% de la cuota tributaria anual durante dos años. Sin embargo, este año la FER señala un hito, ya que Palma del Río ha incorporado una bonificación del 10% hasta un máximo del 50% de la inversión para inmuebles rústicos.

En Andalucía, un total de 60 municipios con más de 10.000 habitantes (6 más que el año pasado) ya cuentan con ordenanzas con deducciones en el IBI en este capítulo, lo que abarca un 39,4% de la población total de la comunidad autónoma, con ‘descuentos’ que van del 10 al 50% y en periodos desde un solo año hasta los 10 años que ofrecen Córdoba y Andújar, los mejores valorados en el estudio y solo superados por el Ayuntamiento de Cabra, que contempla rebajas de hasta un 25% a lo largo de 25 años. Los últimos municipios andaluces de más de 10.000 habitantes que han incorporado en los últimos meses en sus ordenanzas reducciones en el pago del IBI son Torredelcampo (Jaén), Alhaurín de la Torre (Málaga), así como en Sevilla Bollullo de la Mitación, Gelves, Guillena y Los Palacios y Villafranca. La FER, como ya se ha dicho, destaca al Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) por añadir una bonificación ‘pionera’ del 10% de la cuota íntegra del impuesto a inmuebles de naturaleza rústica que instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo.

En el ámbito nacional, el último estudio de la FER de bonificaciones del IBI por autoconsumo contempla 415 ordenanzas de otros tantos municipios mayores de 10.000 habitantes (hay 760 en total en España) que abarcarían una población de 26,84 millones de españoles, el 56% del total del censo, aunque, como ya se ha dicho, cada vez son más los municipios con menos de 10.000 habitantes que se suman a la regulación de bonificaciones en el IBI para la instalación de placas fotovoltaica para autoconsumo y que elevarían esta cifra.

De estos 760 municipios españoles con más de 10.000 habitantes, 292 ofrecen además de reducciones al IBI también y simultáneamente al ICIO por instalaciones fotovoltaicas al autoconsumo, y con descuentos entre el 10 y el 95% del total, aunque hay que tener en cuenta que supone una cuantía mucho menor que la del IBI ya que este impuesto tiene un tipo impositivo muy bajo, en torno al 4% del valor de la obra.

De hecho, y como afirma Diego Montes, director gerente de Unieléctrica, “la bajada de los costes de montar las placas y el sistema, la bonificación del IBI y del ICIO junto al ahorro que se obtendría por el autoconsumo directo y, después, por los excedentes volcados en la red a través de una comercializadora autorizada, convierten a estas instalaciones en la mejor fórmula para abaratar el recibo de la luz (directa e indirectamente) a la vez que se avanza hacia otro modelo energético y con ciudades sostenibles”.

En general, los datos de la FER reflejan una apuesta desde el ámbito municipal por el autoconsumo, la eficiencia y el nuevo modelo energético propugnado en España, aunque todavía con más sombras que luces. De entrada, “estas bonificaciones no son necesarias para que una instalación de autoconsumo sean rentable”, aunque “sí actúan de efecto llamada” y son un buen incentivo para que la ciudadanía se sume. Capítulo aparte, entidades como determinadas comercializadoras (Unieléctrica, entre ellas) también financian el coste total de la instalación con los descuentos que pueden hacerse al recibo por los excedentes volcados en la red.

En este último y meticuloso informe de la FER, la entidad concluye haciendo un llamamiento a los 190 ayuntamientos españoles con más de 10.000 habitantes que no ofrecen bonificación alguna sobre el IBI ni el ICIO para que modifiquen sus ordenanzas fiscales. Capítulo aparte, de los 415 municipios que hacen descuento en el IBI por instalar fotovoltaica, señala la existencia de 109 consistorios “que establecen unas condiciones restrictivas o muy restrictivas, impidiendo a la gran mayoría de la ciudadanía acceder a ellas”, son “restricciones que técnicamente resultan casi imposibles de cumplir, como ligar potencia con superficie o fijar porcentajes de energía autoconsumida muy altos”.

En el caso del ICIO son 38 los municipios que establecen condiciones “restrictivas o muy restrictivas”. En muchas ocasiones, estos municipios pertenecen a una misma provincia, consecuencia de ‘prestarse’ ordenanzas ineficaces entre técnicos municipales de consistorios distintos por no disponer de personal especializados. Ante ello, la FER aboga por “formar en transición ecológica a todas las personas que trabajan en las administraciones públicas” ya que “solo así podremos lograr este cambio de modelo energético con todos los beneficios que le ofrece la ciudadanía”.