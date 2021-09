Hasta 35 plantas fotovoltaicas dejan de instalarse en Córdoba por falta de capacidad de transporte de la red eléctrica

Hasta 35 proyectos de plantas fotovoltaicas presentados en este año 2021 ante la Junta de Andalucía para instalarse en la provincia de Córdoba no podrán ejecutarse por falta de capacidad de transporte de la red eléctrica actual. La administración autonómica ha recibido solo en este año 60 proyectos de este tipo, de los que 35 no se llevarán a cabo por esta razón y otros 17 optan a ejecutarse dependiendo de las cinco subestaciones eléctricas de la provincia que tienen capacidad. Con estos datos y un estudio sobre la "nula" capacidad de transporte de la red eléctrica disponible, la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central la ejecución de una infraestructura, una línea de alta capacidad, para la provincia cordobesa.

El delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, se ha referido este viernes a los datos de los informes de Red Eléctrica Española y Endesa Distribución, que señalan que la provincia de Córdoba "no tenemos ninguna capacidad disponible de transporte por parte de Red Eléctrica en la provincia. Estamos a cero", ha dicho, para reiterar la "necesidad de invertir en nuestra provincia para disponer de potencia que no limite la capacidad" de transporte de energía eléctrica y, con ello, la implantación de proyectos empresariales.

"Vamos a seguir reclamando esta infraestructura", ha indicado Repullo en alusión al proyecto presentado por la Junta de Andalucía al Gobierno central, para trazar "una línea de gran potencia que cruzase nuestra provincia", entrando por el sur desde Carmona (Sevilla) y llegando a Pozoblanco, para bifurcarse allí en dos sentidos: hacia la comarca del Guadiato y hacia la de Los Pedroches. Dicho proyecto fue desestimado en un primer momento por el Gobierno central -ha recordado el delegado de la Junta, pero la administración autonómica presentó alegaciones que aún están pendientes de resolución.

"Cualquier alcalde del norte de la provincia puede decir por qué tienen los polígonos industriales vacíos y qué dicen las empresas cuando se interesan por el suelo industrial", ha apuntado Repullo sobre las consecuencias de la falta de capacidad en la red de transporte eléctrico a la hora de la implantación de proyectos empresariales en la provincia. "Ni que decir tiene en el sur", ha añadido, sobre cómo se ven "limitados o se han encarecido muchísimo losproyectos de empresas como consecuencia del déficit de esta línea de transporte de energía".

Repullo se ha referido también al informe del mes de julio de Endesa Distribución, en el que se muestra que "hay 1.050 megawatios de capacidad en toda la provincia, lo que supone el 7,7% de toda la capacidad disponible en toda la comunidad autónoma. Pero con una limitación muy importante y es que esa capacidad se concentra en nudos urbanos, por lo que es muy complicado poder usarla para plantas fotovoltaicas y otros proyectos fuera de núcleos de población", ligados principalmente a la capital. "Quedaría un 20% de la capacidad de Endesa, en algunas localidades como Montilla o en nudos periféricos de Córdoba capital, que sí podrían facilitar la incorporación de la industria fotovoltaica" en esos territorios.

Con ello, para la Junta de Andalucía se muestra cómo "la red de transporte de energía eléctrica es fundamental para el desarrollo, si no, tendremos un lastre para el desarrollo económico y de empleo de nuestra provincia", en palabras de Repullo, quien ha confiado en que "el Gobierno de España sea sensible al desarrollo de nuestra provincia". La última convocatoria de Red Eléctrica para presentar proyectos de nuevas infraestructuras eléctricas se hizo en 2015 y entonces la Junta no solicitó ninguno, ni tampoco en años anteriores, según ha apuntado Repullo.