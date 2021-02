El PSOE tacha de "pantomima" la presentación de los presupuestos para 2021 y asegura que no hay "ni borrador"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a denunciar que la ciudad no cuente aún con presupuestos para este año 2021 y ha tachado de "pantomima" la presentación de los mismos que realizó el gobierno municipal el lunes pasado, además de asegurar que aún no hay ni un borrador de las cuentas.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio, ha señalado que, "por lo que hemos escuchado, parece que esta ciudad va a estar aún algunos meses sin contar con un presupuesto" y se ha referido a la comisión de Hacienda celebrada este miércoles en el que pidieron al teniente de alcalde responsable de este ramo, Savador Fuentes, el borrador, "el documento básico, la sábana de ingresos y gastos" de los presupuestos para 2021: "Reconoció que no estaba hecho el trabajo (...) Se deshizo en excusas pero terminó reconociendo que ni siquiera eso está hecho a día de hoy".

"El alcalde -José María Bellido (PP)- sabe perfectamente que lo que presentó el lunes pasado no son unos presupuestos. No han pasado ni el primer corte para llamarlos borrador de presupuesto", ha censurado Ambrosio, que ha calificado como "lista de compra del supermercado" el listado de proyectos e inversiones que dio a conocer el gobierno municipal a comienzos de semana y que se incluirían en las cuentas de 2021: "Para mi grupo eso no tiene ningún valor, no es un documento oficial y nos tememos que esas inversiones se vuelvan a quedar este año en un papel".

En referencia a Bellido, la portavoz socialista cree que "pretende que los cordobeses se crean que presentando dos folios ya han hecho su trabajo. Dos folios que son una lista de proyectos en su gran mayoría repetidos" ya que, aseguran los socialistas, se trata de proyectos que fueron incluidos en los presupuestos de 2020, en el plan de choque ante la pandemia, en el plan de uso de los remanentes aprobado a final de año y ahora "la volvemos a encontrar de nuevo para el presupuesto de 2021".

Isabel Ambrosio ha reclamado al gobierno municipal que aparque "el anuncio del anuncio de los presupuestos", presente las cuentas y tome medidas encaminadas a revertir la situación que la crisis asociada al Covid está dejando en la capital. "La situación es grave. La pandemia sigue destruyendo empleo, hay muchas familias con dificultades, estamos en situación de un nivel alto de contagio y alerta máxima sanitaria. No entendemos cómo están cruzados de brazos y el gobierno municipal no está haciendo lo posible para superar esa situación". "Las arcas municipales están con más dinero que nunca -128 millones de euros según ha apuntado Ambrosio-, mientras hay familias necesitadas, se está perdiendo empleo, hay empresas que están cerrando y tenemos el peor gobierno al frente de este Ayuntamiento en la peor stuación que ha atravesado la ciudad".

Propuestas del PSOE

Ante ello, el grupo municipal del PSOE ha pedido que se ejecuten las inversiones pendientes en la ciudad, como motor para reactivar la actividad económica y ha citado los 8,5 millones de euros pendientes de obras en las calles o los 900.000 euros para la remodelación de la Ciudad de los Niños que no se han llevado a cabo.

Asimismo, Ambrosio ha propuesto que, para ejecutar los proyectos pendientes, se "revierta el tapón en Gestión", ampliando los recursos humanos: "Hay dinero de sobra para hacer contratos con características concretas que nos ayuden a aliviar ese tapón"

Y, por otra parte, el PSOE ha pedido que el Ayuntamiento cree una oficina que centralice la ejecución de las inversiones previstas, "para aglutinar todas las propuestas desde lo urgente a lo importante, a corto, medio y largo plazo, en un escenario que ha cambiado totalmente por la pandemia".