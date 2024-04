Unidos por el Agua desea que el agua llegue “en días” a los grifos del norte de Córdoba

La plataforma ciudadana Unidos por el Agua, considera “un milagro la lluvia caída en los últimos días y que ha llenado el pantano seco de Sierra Boyera”, pues, según recoge la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), consultada por Europa Press, dicho embalse está ya al 70% de su capacidad.

Ello, según ha señalado la plataforma en una nota, “nos asegura agua potable durante un tiempo y acabará con el grave problema de agua que llevamos casi un año padeciendo en la zona norte de Córdoba”, donde 80.000 vecinos no tienen agua potable en sus grifos desde abril de 2023 y la reciben en camiones cisterna.

Por ello y ante el llenado del embalse de Sierra Boyera, que ya acumula 27,765 hectómetros cúbicos de agua de los 39,476 que tiene de capacidad, tras las lluvias de las últimas semanas y, sobre todo, las de esta Semana Santa, en la plataforma mantienen “la esperanza de que en los próximos días volvamos a tener agua potable en nuestros grifos”.

En esta nueva situación y a juicio de Unidos por el Agua, “la población necesita estar informada tras tanto tiempo de incertidumbre. Por ello, pedimos a la Diputación de Córdoba que ponga en marcha una política de transparencia y convoque de forma inmediata a los ayuntamientos, entidades socioeconómicas y a la plataforma para conocer de primera mano qué pasos se van a dar ahora, tras las lluvias, para disponer de agua para consumo humano y para las actividades económicas”.

En cualquier caso, desde Unidos por el Agua han recordado que vienen “advirtiendo desde el principio que el problema no acaba al restablecerse los niveles de agua limpia en Sierra Boyera. Eso es solo la primera parte de todas las soluciones que las administraciones tienen que dar a las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato, aunque, en esta ocasión, nos haya sido regalada por la naturaleza”.

Así, “las otras soluciones pendientes e igualmente importantes son la ETAP de última generación en Sierra Boyera, infraestructura que tiene que ser capaz de potabilizar el agua del embalse de La Colada”, que fue declarada no apta para el consumo humano en abril del pasado año.

También se precisan “políticas de sostenibilidad que eviten la contaminación de La Colada y del resto de acuíferos, el mantenimiento y mejora de las estructuras para evitar pérdidas en la red, el trasvase del Zújar-Serena y, por supuesto, la activación de la mesa técnica del agua, donde participen todas las administraciones, ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central, junto con la sociedad civil, a través de los agentes socioeconómicos y la plataforma, para garantizar que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias para el futuro de las dos comarcas”.

En consecuencia, en Unidos por el Agua consideran “fundamental que ”las administraciones den un ejemplo de voluntad política, que aún no lo han dado aunque y han tenido un año para hacerlo, y que se unan para llevar a cabo las actuaciones necesarias para que esta situación no vuelva a ocurrir“, pues ”sabemos que con el cambio climático esto se repetirá una y otra vez, pero no estamos dispuestos a pasar por lo mismo“. De ahí la necesidad de adoptar ahora todas las medidas indicadas.