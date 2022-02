Territorio Social Córdoba reconoce las mejores iniciativas de eficiencia energética y movilidad de la provincia

Territorio Social Córdoba promueve iniciativas de reconocimientos y premios en el marco del proyecto ‘Dinamización de la Economía social en la provincia de Córdoba’. Se trata de una iniciativa conjunta de Fundecor, que coordina el procedimiento, y las Mancomunidades de Municipios de la Provincia (Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato, Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir, Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, Mancomunidad de Municipios de la Subbética, Mancomunidad de Municipios Guadajoz y Campiña Este, Mancomunidad de Municipios Alto Guadalquivir ) para establecer medidas de desarrollo y fomento de la economía social en el territorio. Todo el programa cuenta con la financiación de la Diputación de Córdoba.

Los dos premios convocados recompensarán, por un lado, las mejores iniciativas e ideas de eficiencia energética y, por otro, las centradas en la mejora de la movilidad en la provincia de Córdoba.

El plazo de presentación de candidaturas en las dos secciones definidas por Territorio Social Córdoba es hasta el próximo 20 de febrero y toda la información sobre el procedimiento para concursar se encuentra en la web https://territoriosocialcordoba.es/dinamizacion/

En cada uno de los apartados se establecen distintas categorías a las que se puede presentar candidatura. De este modo, en la sección de eficiencia energética, sostenibilidad y economía circular, los premios valorarán la mejor iniciativa en funcionamiento; y en una segunda categoría, premiarán la mejor idea en eficiencia energética.

Con respecto a los premios de movilidad y transporte, se plantean dos premios: uno a la mejor iniciativa ya implantada de movilidad y otro a la mejor idea en pro de las necesidades de movilidad que puedan ser de aplicación futura en la provincia.

El proceso de determinación de los ganadores contará con un jurado solvente en cada una de las áreas que concursan y los premios que se han establecido cuentan con cuantías que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros.

Además, se reconocerá la labor de entidades de la economía social de Córdoba más innovadoras en materia de transformación digital, sostenibilidad ambiental y adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible y a aquellas que promuevan el desarrollo de colectivos de mujeres, juventud y discapacidad.

El reconocimiento para las entidades galardonadas llevará aparejada la entrega de una acreditación del reconocimiento en el I Foro Territorio Social Córdoba, siendo en el mismo acto, donde se nombrarán los ganadores de los dos premios convocados.

