La Subdelegación pide a la Junta que elabore un informe complementario para que Alcaracejos tenga ayudas

La subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha mostrado este miércoles su compromiso en elevar al Ejecutivo de la nación un informe complementario que elabore la Junta de Andalucía sobre el incendio del municipio cordobés de Alcaracejos con más de 600 hectáreas afectadas la semana pasada, después de que el Consejo de Ministros no la incluyera este martes como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil (Zaepc) para recibir ayudas y sí a Villaharta.

En declaraciones a Europa Press, Valenzuela ha expresado, en primer lugar, todo su "ánimo" a los alcaldes y a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios, siendo "los más importantes Villaharta y Alcaracejos", a la vez que "también ha habido en Cabra y Guadalcázar", entre otros municipios. Así, confía en que "pronto estén recuperadas las zonas".

Además, ha reconocido la labor que "para la extinción y control lo más rápido posible de los incendios han hecho tanto Infoca como Guardia Civil, bomberos que se han activado de la provincia y la capital y medios aéreos estatales".

En relación a la situación de Alcaracejos, considera que "caben varias posibilidades", como que "la administración autonómica, al margen del decreto del Consejo de Ministros, active cuantas ayudas tenga a su alcance para medioambientalmente restaurar e intervenir en la zona", que "haga un informe complementario recogiendo los daños no forestales y demás que se elevaría al Gobierno de España para una posible futura inclusión de esa zona".

Y la tercera opción es que "todas las administraciones intentemos, bien en el marco del decreto, bien por otras vías, acudir con todos los recursos que se pueda a la zona para paliar los efectos del incendio, que ha consumido más de 600 hectáreas y es un gran incendio", algo que la subdelegada ha abordado con el alcalde del municipio, José Luis Cabrera (PSOE).

A su juicio, "no es momento de polemizar", al tiempo que ha apostillado que "la Junta como competente cien por cien en materia medioambiental tiene recursos para ya ir arbitrando medidas", a la vez que desde Subdelegación se explorarán "todas las vías que estén al alcance para acopiar cuantas ayudas sean posibles para la zona", ha remarcado.

No obstante, ha dicho que "si se elabora el informe complementario, se tramita y se consigue una ampliación del decreto del Consejo de Ministros, porque se pueda reconocer que además de daños forestales los ha habido agrícolas, ganaderos, cinegéticos e incluso hubo evacuación de personas civiles, como así se contempla para activar el nivel uno, es una opción".

Así, Valenzuela se ha comprometido a que si se le traslada el citado informe complementario, lo elevará al Ejecutivo "de manera inmediata", a la vez que ha insistido en que "no es tiempo de polémica, sino de arrimar el hombro y la Junta de Andalucía, como cien por cien competente en materia medioambiental, que para eso recibe los recursos estatales en esta competencia, active ya desde hoy los medios que tenga a su alcance".

"La Junta tiene recursos"

Según ha insistido la representante del Gobierno, "la Junta tiene recursos para acometer unas primeras ayudas medioambientales y desde la Subdelegación del Gobierno, al margen del decreto, se explorarán otras vías para no dejar desasistida a la zona".

Igualmente, ha resaltado que representantes de la Diputación han visitado la zona "para echar una mano", de manera que considera que "es hora de arrimar todos el hombro y no polemizar, porque flaco favor se hace entrando en una polémica a los vecinos de la zona y los alcaldes que todavía están en shock por una situación muy difícil".

También, ha aclarado que "no es que no puede entrar porque el Gobierno de la nación o Pedro Sánchez no tenga sensibilidad, sino porque simplemente el Plan Estatal de Emergencias así lo contempla, es algo para toda España y es bien sabido por todas las administraciones".

Mientras, ha valorado que "el Gobierno de España ha reaccionado tan pronto y ha sacado la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de Protección Civil, donde está incluida Villaharta, y son 73 puntos en toda España los que han entrado", siendo "zonas donde las comunidades autónomas respectivas, en este caso la andaluza, han activado las situaciones operativas uno o dos", ha agregado.

Al respecto, ha señalado que "esto se ha producido en Villaharta", pero "por desgracia queda fuera Alcaracejos, porque en ningún momento por parte de la comunidad autónoma se estimó activar el nivel uno de emergencia", sino que "permaneció sin nivel de emergencia activado desde el inicio hasta el final del incendio", ha precisado.

En este caso, ha dicho que "es la Junta de Andalucía la que tiene que decir por qué no activó el nivel uno", que cree que "se podía activar", señalando que "en el nivel cero no se prevé que en la evolución del incendio pueda haber daño para personas, sólo aquellas que están extinguiendo el incendio y que no hay daños que no sean forestales".

En Alcaracejos "hay daños que no son forestales"

Si bien, ha afirmado que en Alcaracejos "hay daños que no son forestales, porque hay daños a explotaciones agrícolas, ganaderas y cinegéticas", además de "cortes de carretera y también se evacuaron por parte de la Guardia Civil a 14 personas", con lo cual cree que "se podía haber hecho otra valoración".

En cualquier caso, Valenzuela ha manifestado que ella no se mete "en los criterios de otra administración, que además en el caso de la Junta tiene el cien por cien de las competencias en materia medioambiental".

"Son criterios operativos que se han adoptado, pero evidentemente si se adoptan estos criterios, se sabe perfectamente que el Plan Nacional de Emergencia no recoge la zona cero como zona gravemente afectadas para emergencias de Protección Civil", ha abundado.

Entretanto, Valenzuela ha indicado que ella está "permanentemente coordinada" con las administraciones, con los alcaldes, de hecho cuando se inició el incendio contactó con la Delegación de la Junta en la provincia para "ofrecer todo el apoyo".