Proyectan otras tres grandes fotovoltaicas entre Pedro Abad y Bujalance

La Junta de Andalucía ha dado trámite a otros tres proyectos de plantas fotovoltaicas (que se pueden considerar uno solo) entre los términos municipales de Bujalance y Pedro Abad, según consta en los anuncios oficiales publicados en las diferentes plataformas.

Estos tres proyectos están impulsados por tres empresas diferentes que tienen un nombre prácticamente idéntico: Generadora Eléctrica IV SL, Generadora Eléctrica VI SL y Generadora Eléctrica IX SL, según consta en la documentación disponible. Están domiciliadas en la avenida del Brillante.

El primero de ellos se localiza entre Pedro Abad y Bujalance, en el paraje conocido como El Hierro y con una potencia pico de 46 megawatios. El segundo proyecto une el paraje El Hierro con Isla y tiene una potencia pico de 50 megawatios. El tercero se sitúa en la zona Las Longanizas de Bujalance, con una potencia pico de 53 megawatios. Es decir, entre los tres suman 150 megawatios.

De esta manera, y con todas las plantas fotovoltaicas o en proyecto en la provincia de Córdoba, ahora mismo la provincia se iría a una potencia de generación eléctrica de hasta 1.700 megawatios. Es decir, la provincia generaría ya energía solar suficiente como para abastecer de electricidad a una población de casi un millón y medio de habitantes.

De estos últimos proyectos se desconoce tanto la inversión como la extensión en la que se ubicarán. Salen a exposición pública para que las personas afectadas puedan presentar, si lo consideran, las correspondientes alegaciones.

