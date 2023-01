Piden declarar Bien Cultural y Lugar de Memoria el paraje donde se fotografió ‘Muerte de un miliciano’

‘Muerte de un miliciano’, la imagen del fotógrafo Robert Capa que se convirtió en símbolo universal del fotoperiodismo de guerra y que se tomó en Espejo (Córdoba), es el principal argumento que ha presentado el Foro por la Memoria de este municipio para solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y Lugar de Memoria Histórica al paraje del Haza del Reloj, donde se tomó la fotografía.

La iniciativa del Foro por la Memoria de Espejo, con el apoyo de la Diputación Provincial, pretende que ambas figuras otorguen protección al paraje, lugar de la icónica foto. De un lado, con la documentación que este martes se ha presentado, se solicita a la Junta de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y de Lugar de Memoria, mientras que al Gobierno central se dirige también la petición de la declaración de Lugar de Memoria.

El lugar donde se tomó la fotografía de 'Muerte de un miliciano', su paisaje y distintos enclaves como los Molinos del Campo de una antigua almazara de principios del siglo XX, forman parte de la Ruta Robert Capa que se ha señalizado dentro de las Rutas con Memoria impulsadas por la Diputación Provincial de Córdoba. Allí, también están localizadas las trincheras que se usaron durante la guerra.

El arqueólogo y experto en 'Muerte de un miliciano', Fernando Penco, ha recordado que esta fotografía “es una de las imágenes más universales de la Guerra Civil española, junto al Guernica y la muerte de Federico García Lorca”. Por ello, la petición de protección se realiza “no solo para esa fotografías, ino para el conjunto de imágenes -una treintena- y espacios donde se desarrolló” el episodio de la Guerra Civil que quedó así para siempre en la retina de la humanidad.

Penco ha puesto en valor los lugares vinculados a esa fotografía, las cortijadas que configuran la ruta que se inauguró el año pasado y la almazara de los Molinos del Campo, poniendo el foco en la necesidad de proteger estos espacios con la figura de Sitio Histórico Bien de interés Cultural que se pide a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. “Vamos a entregar documentación que justifica sobradamente la declaración de BIC y la de Lugar de Memoria”, ha asegurado.

“La fotografía de Muerte de un miliciano debería estar en la estación de tren de Córdoba, igual que están los Patios o la Mezquita, para que el visitante ubique que ocurrió en Córdoba”, ha señalado. Porque, asegura “en aquellos días en los que se tomó esta imagen, nació el fotoperiodismo de guerra moderno”.

La intención del Foro por la Memoria de Espejo que allí, algún día, también pueda haber un centro de interpretación. Y apuntan a que “a escasos 50 metros se está cayendo un cuartel de la Guardia Civil y nos gustaría que nos los cedieran para hacer ese centro”, ha apuntado el presidente del foro, José Luis Santos. “Para Espejo, la foto del miliciano es algo más que una foto icónica del fotoperiodismo de guerra”, ha dicho sobre lo que supuso la Guerra Civil en el municipio.

Desde la Diputación Provincial de Córdoba, el delegado de Memoria Democrática, Ramón Hernández, ha recordado que “las competencias en materia de memoria son de la Junta, pero desde 2020 no ha declarado ningún Lugar de Memoria. Están obligados a cumplir la ley y a financiar la memoria democrática en esta comunidad”.

Por ello, ha “invitado” a la Junta de Andalucía “a que se ponga las pilas y trabaje, empezando por el Haza del Reloj” àra declararlo Bien de Interés Cultural y Lugar de Memoria.

