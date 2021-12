Palenciana, junio de 1936: historia de un caso desconocido previo a la Guerra Civil

Palenciana, 12 de junio de 1936. Ese es el título del último libro del historiador cordobés Arcángel Bedmar, que tras una laboriosa investigación ha rescatado los sucesos que conmovieron a este municipio un mes antes del estallido de la Guerra Civil, una historia que hasta ahora apenas si era conocida en este pequeño municipio que limita la provincia de Córdoba con la de Málaga.

El libro ha sido presentado con motivo la celebración del día de Palenciana. La historia se refiere a la noche del 12 de junio, cuando se celebraba una asamblea en el Centro Obrero de Palenciana en la que se decidía si los jornaleros iban a secundar o no una huelga con motivo de los bajos salarios que cobraban. Tres guardias civiles, presuntamente ebrios, llegaron a la zona cuando la asamblea concluía. Se desenfundaron armas, se forcejeó y un agente acabó con una herida de muerte en el cuello.

El 12 de junio aún gobernaba la II República en Palenciana. A pesar de ello, el caso devino en un Consejo de Guerra. La Guardia Civil, instituto armado, devino en una investigación militar. Ante sus jueces desfilaron unos 50 vecinos de Palenciana, que fueron detenidos. Otros huyeron. El caso acabó con el fusilamiento del alcalde, la muerte de otro más y tres heridos graves.

Arcángel Bedmar ha sido el historiador que se ha encargado de investigar el caso tras más de un año de estudio. La investigación, que ha concluido con la edición del décimo libro de Bedmar, no ha sido fácil, y es que el Archivo Histórico de Palenciana no tiene prácticamente documentos de la época, ya que fueron eliminados. Para subsanar este inconveniente, Bedmar abrió una entrada en su blog para que los familiares de las personas involucradas pudieran aportar información sobre sus allegados y ofreció una charla coloquio sobre este asunto en el pasado mes de agosto. La entrada creada en el blog supera, a día de hoy, las 3.000 visitas. “Esto nos puede hacer una idea del impacto de la historia. Su repercusión en redes sociales, en el propio blog y hasta en la petición del libro ha sido increíble. Era una historia que había que contar porque Palenciana no la ha olvidado y esta repercusión indica el impacto tan cruel que tuvo”, señala el autor.

La investigación de los hechos arrancó durante la II República pero la sentencia, con 20 penas de muerte (la mayoría conmutadas por largas condenas a cárcel), se dictó en plena Guerra Civil. Varios de los condenados lo fueron en rebeldía, ya que huyeron. Otros pasaron décadas en cárceles franquistas. De hecho, algunos de ellos murieron esperando salir algún día.

En un Salón de Actos de Palenciana abarrotado, el escritor llegó una hora antes para atender a la firma de libros. El acto estuvo presidido y presentado por el alcalde de la localidad Gonzalo Ariza. En la presentación, el regidor palencianero quiso “pedir perdón en nombre del ayuntamiento y de forma oficial”, por haber obviado esta historia, el sufrimiento que causó a muchas familias palencianeras y, según él, “se hace historia de una manera pedagógica, veraz y científica, pagando una deuda histórica con todas las familias afectadas”.

En la presentación tomaron la palabra familiares que dejaron muy claro que era un libro que honra la verdad y marca, con todo lujo de detalles, las consecuencias de este suceso y lo que sufrió la población, “no es una venganza, no se pide absolutamente nada, solo que Palenciana conozca su historia y de una vez por todas pongamos todos los puntos sobre las íes en este asunto”, señaló un nieto de los fusilados que nunca pudo conocer a su abuelo.