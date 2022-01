La Montiela, Albendín y Santa Cruz: las pedanías del sur de Córdoba se quedan sin servicios bancarios

Este miércoles cerró la oficina de Cajasur en la pedanía de Santa Cruz, dependiente de Córdoba capital. La semana pasada ocurrió lo mismo en La Montiela, otra pedanía de Santaella. En diciembre de 2019 también cerró la oficina de la Caja Rural en Albendín, otra pedanía dependiente de Baena (en este caso, Entidad Local Autónoma). Todas estas poblaciones comparten singularidades: están en el sur de la provincia, están a kilómetros del núcleo del que dependen, tienen una población muy envejecida y sus vecinos se han quedado sin oficina en la que sacar dinero, tramitar impuestos o pedir una hipoteca. Para hacerlo, tienen que viajar a otro lugar o usar exclusivamente la administración electrónica.

En todos los casos, los vecinos se han movilizado sin éxito. En Albendín y La Montiela se recogieron firmas. En Santa Cruz se ha protestado ante la entidad. Pero la única alternativa ha sido el traslado de sus cuentas de ahorro a las oficinas más cercanas. En La Montiela, además, con la particularidad de que algunos vecinos deciden acudir a Santaella y otros a Écija, en la provincia de Sevilla.

Estas pedanías se unen además a cuatro municipios del norte de Córdoba que ya se quedaron sin oficinas bancarias en los últimos meses: Conquista, El Guijo, Fuente La Lancha y Obejo. En estas cuatro localidades, la Diputación ultima la puesta en marcha de un servicio de cajeros automáticos. Serán cajeros del Instituto de Hacienda Local (ICHL) en los que se podrá sacar dinero en efectivo, hacer ingresos o pagar deudas. En su día, la Diputación poseyó una caja de ahorros propia, la Caja Provincial, que se fusionó con Cajasur. Ahora, carece de una entidad pública de crédito, por lo que sus competencias para llevar oficinas financieras a estos municipios son limitadas

Además, la exclusión bancaria tiene la singularidad que ha comenzado a afectar también a lo que es núcleo urbano de Córdoba capital. Es el caso de Santa Cruz, una población que depende de la ciudad desde 1996. Hasta entonces era una pedanía de Montilla. Sus vecinos, a diferencia de otros lugares sin cajeros automáticos como Santa María de Trassierra, tienen en Santa Cruz su primera y en muchos casos única vivienda.

También ocurre algo similar en El Higuerón. Esta barriada cordobesa también ha visto cómo el horario de su oficina bancaria se ha reducido a solo los jueves y a solo tres horas por la mañana. Muchos tienen que hacer cola o acudir a la ciudad para realizar sus trámites. A diferencia de Santa Cruz, hay autobuses urbanos y una continuidad de la ciudad hacia la barriada. Santa Cruz es una pedanía aislada, a 20 kilómetros de Córdoba capital.

Los bancos cerraron 33 de sus sucursales en la provincia de Córdoba en el último año, cerca de un 8% de las que tenían. A cierre de septiembre de 2021, en Córdoba había 390 oficinas, mientras que un año antes había un total de 423, según los datos del Banco de España.

