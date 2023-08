Otro manantial con problemas en Córdoba: Fuente Alhama, en mínimos históricos

La sequía está provocando estragos en la provincia de Córdoba. Ahora, en la zona sur. En el corazón de Priego de Córdoba existe un manantial histórico, conocido como Fuente Alhama, que sigue aportando agua a más de 35.000 cordobeses. El manantial suministra a las localidades de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Baena y Nueva Carteya, aunque en épocas de máxima aportación puede llegar abastecer a Espejo y Castro del Río e incluso aportar parte del caudal a los depósitos de Montilla.

Ahora, está en “mínimos históricos”, según reconoce la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, Emproacsa, que acaba de encargar una obra clave: una tubería para alcanzar el nuevo sondeo, aún más profundo, con el que se busca evitar la interrupción del suministro a estos municipios al final del verano. La obra tiene que estar acabada en 15 días y costará menos de 30.000 euros.

Las obras de este nuevo sondeo fueron encargadas por el Consejo de Ministros en septiembre de 2022 como una de las grandes actuaciones en la provincia de Córdoba contra la sequía. El sondeo histórico del manantial estaba casi agotado y hacía falta explorar un segundo en una zona en la que se sabía que había agua suficiente como para aportar recursos a estos 35.000 vecinos de esta zona este de la provincia de Córdoba. El coste del sondeo ha sido superior a los 225.000 euros.

En Fuente Alhama existen dos depósitos de 7.500 metros cúbicos cada uno. Una vez llenos, distribuyen el agua por la red, a una distancia tan grande como Montilla, donde finalizan otros dos depósitos. En estos momentos, el agua no llega ni a Montilla, ni a Espejo, ni a Castro del Río. Y se queda en Luque, Zuheros, Doña Mencía, Baena y Nueva Carteya. Estos municipios disponen también de otras aportaciones.

Este manantial llega a aportar más de cinco hectómetros cúbicos de agua al año a todos estos municipios. El agua procede del gran acuífero del sur de la provincia de Córdoba, conocido como Cabra-Gaena.

Fuente Alhama forma parte del sistema de distribución de agua Córdoba Sur. Junto a este manantial existe otro más en la zona, conocido como De la Hoz. Pero el gran recurso de esta zona al sur del Guadalquivir es el embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía y uno de los más grandes de España. De Iznájar dependen más de 200.000 vecinos. Fuente Alhama aporta un agua diferente a estos municipios, que en caso de necesidad pueden recibir recursos también desde Iznájar.

En el año 2008, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descubrió que había agua más abajo del manantial natural de Fuente Alhama. Entonces, un sondeo descubrió más recursos a 50 metros de profundidad. Pero a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el agua ya no saldría de manera natural, sino que habría que bombearla. Y eso es precisamente lo que se está acabando de hacer ahora.

