Luz verde a la ordenanza de sequía en la provincia que entrará en vigor este jueves

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha desestimado este miércoles las alegaciones presentadas a la ordenanza supramunicipal de sequía y, con ello, se ha dado luz verde a esta norma que entrará en vigor a partir del jueves 20 de octubre con el objetivo de fomentar el ahorro de agua.

El presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Esteban Morales, ha explicado que se han desestimado las alegaciones que había efectuado la concesionaria Aqualia, que habían frenado la entrada en vigor anteriormente de la ordenanza por la sequía.

“Está claro es que en una situación de sequía es obligación de la administración, en este caso que tiene la competencia para llevar el agua a los distintos municipios, una mayor eficiencia y ahorro de ese agua porque estamos en sequía. Por tanto es de obligado cumplimiento viniendo además de un Plan de Riesgo por Sequía ya aprobado, pues que traslademos medidas de concienciación ciudadana, medidas de eficiencia en las redes con detección de fuga, mejora de las instalaciones, y la solicitud o petición de que en aquellas cuestiones que no sea necesaria el agua potable, que se use agua de otro origen”ha señalado.

Asimismo, ha reiterado que “la concienciación ciudadana es fundamental para que hagamos un uso responsable del agua” y la ordenanza incluye “medidas disuasorias como la penalización por los altos consumos”. Para Morales, “no se trata de que si yo tengo dinero suficiente voy a poder gastar todo el agua que quiera, sino que eso va a tener un especial control.. No es que tengamos grandes consumidores,pero está contemplado esto. Y no es que pretendamos recaudar más ni castigar a la población, se trata del ahorro del agua en unos momentos en los que tenemos conciencia plena de la escasez de la misma en el corto y medio plazo”, ha advertido.

La ordenanza provincial por la sequía tiene como objetivo fomentar el 10% de ahorro de agua trabajando de mano con los ayuntamientos y si se detectan consumos que pudieran ser susceptibles de encuadrarse en alguno de los supuestos contenidos en la ordenanza por excesivos, se actuará incrementando la tarifa y, en última instancia, con el corte puntual del suministro si fuera necesario.

La norma trata de ahorrar agua y concienciar a la población de que “el agua es un bien cada día más escaso”. El último comité de sequía ha constatado que hay reservas suficientes hasta el mes de febrero, incluso “si no hubiera precipitaciones”, y que las obras de bombeo en La Colada “van en plazos”, según la Confederación del Guadiana, por lo que “somos optimistas para que en breve plazo dispongamos de más recursos”.

