La ordenanza de sequía en la provincia de Córdoba entrará en vigor el jueves

El presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Esteban Morales, ha adelantado que la ordenanza supramunicipal de la sequía, cuyo objetivo es fomentar el 10% de ahorro de agua trabajando de mano con los ayuntamientos, entrará en vigor este jueves, una vez que el Pleno de la Diputación apruebe este miércoles “la desestimación de las alegaciones formuladas por una empresa concesionaria que lleva la gestión del agua en baja en varios municipios de la provincia”.

Así lo ha afirmado Morales en respuesta a los periodistas, a la vez que ha puesto de manifiesto que, a partir de esa aprobación, la ordenanza entrará “en vigor con todo el contenido y las obligaciones que conlleva”. Cabe recordar que la aprobación de dicha ordenanza estaba prevista para el pasado 21 de septiembre pero se aplazó después de que una empresa que gestiona el abastecimiento en varios municipios presentara una alegación “a última hora” alegando “una supuesta discriminación”.

En este contexto, Morales ha expresado que “ahora mismo se está cumpliendo con el plan de sequía con la disminución del diez por ciento que hemos propuesto para todas las poblaciones en alta a las que desde la Emproacsa se les vende agua, están en una ”situación de control“.

Al respecto, el presidente de la empresa provincial ha asegurado que “iremos trabajando de la mano de los ayuntamientos para que si se detectan consumos que pudieran ser susceptibles o en encuadrarse en alguno de los supuestos contenidos en la ordenanza actuemos en consecuencia contra ellos” a través de “la subida de la tarifa, según el incremento que se propone, y, en última instancia, con el corte puntual, en caso de que eso fuese necesario”.

En cualquier caso, Morales ha insistido en que “tenemos que ir de la mano de los propios ayuntamientos, que son también los cooperadores necesarios en la aplicación de esta ordenanza”, cuyo objetivo “no es sancionar, ni recaudar ni castigar a la población” sino “concienciar de la necesidad de ahorro del agua”.

El fin último es “controlar esas dotaciones que tenemos previstas a los distintos municipios y, fundamentalmente, ahorrar agua porque parece evidente que la meteorología no nos está echando una mano para que tengamos reservas suficientes de cara a los próximos años”, ha manifestado Morales, quien ha agregado que no se trata de “alarmar a la población”, sino de “empezar a concienciar de que el agua es un bien cada día más escaso”.

Para concluir, el presidente de Emproacsa ha puesto de manifiesto que el último comité de sequía ha constatado que hay reservas suficientes hasta el mes de febrero, incluso “si no hubiera precipitaciones”, y que las obras de bombeo en La Colada “van en plazos”, según la Confederación del Guadiana, por lo que “somos optimistas para que en breve plazo dispongamos de más recursos”.

