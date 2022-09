Juristas animalistas piden la cancelación de una subasta de gallos durante una feria

La Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente (Damac) ha presentado ante el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera un escrito denunciando la ilegalidad de la subasta de gallos u otros animales en la Feria de San Miguel, que se celebrará entre los días 29 de septiembre a 02 de Octubre.

En el escrito, Damac denuncia ante el Ayuntamiento que esta actividad programada incumpliría la Ley de Protección Animal de Andalucía, y en concreto el Art. 4.1 g), el cual entre sus prohibiciones recoge expresamente: “Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales”.

Igualmente denuncia que este evento supondría una infracción grave y que según la Ley Andaluza de Protección Animal podría ser sancionada con una multa que oscila entre los 500 y los 2.000 euros.

La asociación aplaude el que por parte del Ayuntamiento se vuelva a la normalidad con la tan esperada feria, pero no obstante advierte al Consistorio que en caso de celebrarse el propio Ayuntamiento “estaría incitando a la ciudadanía a llevar a cabo una infracción administrativa, hecho que dista mucho del ejemplo que debe dar una Administración pública al servicio de los ciudadanos. Es inadmisible que un Ayuntamiento que es precisamente el que tiene que dar ejemplo de estricto cumplimiento de la legalidad no sólo permita la celebración de este tipo de evento (refiriéndonos exclusivamente a la subasta de gallos o de cualquier otro animal) sino que además lo publique en sus redes sociales”, señalan.

Por todo ello, Damac solicita la cancelación inmediata del evento y advierte igualmente que en caso de llevarse a cabo procederá a presentar denuncia por estos hechos ante la administración competente.

