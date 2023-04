La Junta se ofrece para mejorar la ETAP de Sierra Boyera

La Junta de Andalucía ha incluido en la aprobación del tercer decreto de sequía “la posibilidad de la mejora de la ETAP de Sierra Boyera mediante un convenio con la Diputación Provincial de Córdoba y las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana”, según consta en la referencia del expediente aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.

El decreto de sequía aprobado por el gobierno andaluz solo afecta a las cuencas que no son competencia del estado (todas menos las del Guadalquivir y las del Guadiana, precisamente, ya que se extienden por otras comunidades autónomas).

Actualmente, 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba no pueden beber agua del grifo. La propia Junta de Andalucía lo prohibió hace una semana por los niveles de contaminación por carbono activo del agua procedente de Sierra Boyera. A Sierra Boyera ya llega agua exclusivamente de La Colada, un embalse con altos niveles de contaminación por vertidos desde hace años.

La ETAP de Sierra Boyera está gestionada por la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa). La compañía ha iniciado un tratamiento con ozono para tratar de reducir los niveles de carbono activo, que están por encima de lo permitido por el Real Decreto. La Junta se ofrece a trabajar en la ETAP para contribuir a mitigar también los efectos de la contaminación y lograr que el agua que deberían beber 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba sea potable.

