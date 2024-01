Un informe sitúa a Lucena como la localidad de España donde más subió el alquiler

Lucena es la localidad española donde más se ha encarecido el precio del alquiler en el último año, según el informe La vivienda en alquiler en España en el año 2023, elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa. Según este documento, Lucena es, de largo, el municipio que más incremento presenta a cierre de 2023, con una subida del precio del 34,6% respecto a 2022.

El informe no dice cuánto cuesta el metro cuadrado, aunque la web sí estipula que el precio medio de alquiler de un inmueble en la localidad es de 513 euros, a razón de 7 euros por metro cuadrado. En otros portales, como Idealista, la subida no ha sido tan drástica, aunque sí significativa, de un 8% en el último año.

En junio del año pasado, otro informe, en este caso del Instituto Nacional de Estadística (INE), mostraba que los precios del alquiler de viviendas en Lucena habían subido más de un 15% desde el año 2015. Con estos números la localidad podría ser declarada zona de alquiler tensionado, que es una figura jurídica prevista por la recién aprobada Ley de la Vivienda y en la que la administración tiene que tomar medidas para que los precios no se disparen.

En el informe de Fotocasa, a Lucena le siguen como ciudades con mayor aumento del alquiler Vélez-Málaga 30,6%, Móstoles con 29,1%, Burgos capital con 24,4%, Canet d’En Berenguer con 23,9%, Pozuelo de Alarcón con 21,7%, Palma de Mallorca con 20,4%, Gandía con 20,2% y Benidorm con 20,0%.

El mismo informe detalla que la subida del alquiler a nivel provincial ha sido de un 3,5%, mientras que el aumento registrado en Córdoba capital durante los últimos doce meses ha sido de un 5,6%.

El precio de la vivienda en alquiler en España cierra 2023 con un incremento anual del 5,7% y sitúa el precio de diciembre en 11,66 euros/m2 al mes. De esta manera, este incremento anual (5,7%) es la segunda subida más alta desde 2019 y el noveno detectado en los 17 años de serie histórica.

