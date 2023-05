El Gobierno considera inviable construir un acceso directo de Montilla a la autovía

El Gobierno considera inviable una de las grandes demandas de la ciudad de Montilla: la construcción de un enlace directo a la Autovía de Málaga (A-45) desde el polígono industrial Llanos de Jarata.

En el año 2021, el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos, se comprometió a estudiar la propuesta de Montilla. La demanda vecinal, pero principalmente empresarial, tiene más de una década de historia y ha sido recogida históricamente por todos los partidos políticos.

El Ejecutivo ha contestado al diputado del PP en el Congreso Andrés Lorite que la propuesta no cumple “la normativa vigente en materia de enlaces, por encontrarse muy próximo a otro enlace existente”. Montilla tiene dos accesos a la autovía, aunque hay que recorrer varios kilómetros para llegar a ellos. Uno está al sur, entre la ciudad y Aguilar de la Frontera. Otro está al norte, también entre Montilla y Montemayor, y que sirve de acceso a La Rambla y Montalbán.

El Gobierno asegura que “actualmente ya existe un acceso al polígono desde la vía estatal N-331” y que “está en buenas condiciones”, por lo que entiende que Llanos de Jarata no tiene problemas de comunicación.

De hecho, el Ejecutivo, en su respuesta parlamentaria, cita una orden de diciembre del año 2010 en el que se señala que en las obras de accesos a las autovías “no se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se base en la promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales, y similares. Este tipo de actuaciones no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de Fomento, que podrá autorizarlas, si cumplen los requerimientos para ello, para su ejecución y financiación con cargo a los promotores de los desarrollos mencionados”.

