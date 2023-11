Escolares de Santaella piden al Ayuntamiento que instaure el método CER en las colonias felinas

Alumnos del CEIP Urbano Palma de Santaella (Córdoba) se han reunido con el alcalde José del Río para solicitarle que el Consistorio aplique el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) con el objetivo de controlar las colonias felinas existentes en el municipio.

Esta idea ha partido de uno de los profesores del centro, Juan Jesús Pérez Hurtado, para quien este año es su segundo curso en este colegio. Coordinador del Plan de Convivencia, comenzó la iniciativa explicándole a los propios alumnos, estudiantes de 1º a 6º de Primaria, en qué consiste este método científico y eficaz para gestionar de una forma ética el control poblacional de las colonias felinas.

Después fueron los propios niños los que transmitieron a sus familias el proyecto y cómo podían participar para mejorar la vida de estas colonias, que se ven apoyadas por la protectora del pueblo. El docente asegura que, a la espera de la implementación del método CER, “las familias pueden ayudar surtiendo de material o de alimentos” a la protectora, así como ofreciéndose cuidadoras.

La semana pasada, una representación de los alumnos acudió a una reunión con el regidor de la localidad, quien acogió de buen agrado la iniciativa, adquiriendo el compromiso de implementar este método. Junto a este petición, la protectora de animales del pueblo y representantes de asociaciones de animales de Córdoba que coordinan este método también se lo solicitarán en las próximas semanas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!