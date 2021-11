La encina milenaria de Rute, en la carrera para ser Árbol Europeo del Año

Tiene entre 500 y 600 años, una altura de 17,5 metros y un perímetro de tronco de 4,60 metros. Es la conocida como encina milenaria de Rute (Córdoba) y forma parte de los once ejemplares de España que compiten por convertirse en Árbol Europeo del Año.

La iniciativa parte de la Environmental Partnership Association, con sede en Bruselas y que declara como objetivo la protección del medio ambiente. Entre sus propuestas para movilizar a las comunidades locales están la de poner a competir a árboles singulares de diferentes territorios para elegir a uno de ellos como el Árbol Europeo del Año.

En la pugna para 2022 hay once aspirantes españoles. Junto a la encima milenaria de Rute, compiten el carballo -roble- del bosque del Banquete de Conxo, en Santiago de Compostela, la sabina de Blancas, en la provincia de Teruel, el pino esrengado de Arico (Tenerife), el moral de las tormentas (La Sequera de Haza, Burgos), la encina de los perros (aldea El Álamo, Sevilla), el roble de los manaderos (Piedralaves, Ávila), el moral de Villoviado (Burgos), la olma de Nuevo Baztán (Madrid), el drago milenario de Tenerife y el tejo de arangas en Cabrales (Asturias).

La encina milenaria de Rute es un magnífico e impresionante ejemplar de quercus ilex ubicada en el municipio cordobés, en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas. La tremenda sombra que proyecta su copa, de 29 x 21 metros de diámetro, es de unos 600 metros cuadrados.

Es una encina con muchísima edad, rondando los seiscientos años y ha sido testigo del devenir de la historia acaecida en su alrededor, como por ejemplo la batalla,en 1483, de Martín González, muy próxima a ella, donde las tropas cristianas de los Reyes Católicos dieron captura al último rey nazarí de Granada, Boabdil el Chico, según se cuenta en la web para votar por cada ejemplar. La encina milenaria de Rute, por su singularidad, recibe la visita numerosos grupos de turistas, senderistas y escolares.

El concurso del Árbol Europeo del Año está ahora en la fase final de votaciones para elegir al candidato español. Los resultados se darán a conocer el 27 de noviembre y después se abrirá la fase europea. En 2021 se eligió como Árbol Europeo del Año la carrasca milenaria de Lecina, en Huesca, que quedó por delante de otros ejemplares europeos.

