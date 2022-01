El encierro de los trabajadores en la fábrica de Zumosol cumple un mes

Los trabajadores de Zumosol cumplen este jueves un mes de encierro en la planta de Zumos Palma en Palma del Río sin que, por el momento, se haya solventado la situación laboral a la que han llegado tras la renuncia de Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, SL (Cegeplas) al contrato firmado con Zumos Palma para hacerse cargo de la fábrica de exprimido de zumo.

El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, explica que “aunque los trabajadores ya han podido solicitar la prestación por desempleo después de la intervención de la Inspección de Trabajo, no podemos olvidar que se les adeudan ocho meses de salario, seis meses correspondientes al ERTE rechazado por Empleo y los meses de noviembre y diciembre”.

“Los 38 trabajadores están viviendo una situación muy difícil y no solo porque lleven ocho meses sin cobrar, sino porque el fondo de inversión turco Toksöz, propietario de Zumosol, ha actuado de mala fe con la colaboración de Cegeplas y los ha dejado en una situación de total vulnerabilidad”, remarcó Jiménez.

El responsable sindical ha reclamado a Zumos Palma que “reconduzca la situación, se haga cargo de su plantilla y, si no quiere continuar con la actividad de la fábrica, solicite un concurso de acreedores y dé a los trabajadores la salida a la que tienen derecho, con las indemnizaciones que se negocien y con la actualización de salarios que se les adeudan”.

En este sentido, CCOO pide tanto a la autoridad laboral como a los juzgados en los que se tramitan las denuncias presentadas por los trabajadores que agilicen los procesos lo máximo posible y que las sanciones que puedan corresponder a ambas empresas sean ejemplares porque “no se puede consentir que un fondo de inversión internacional, que no tiene problemas para pagar despidos, juegue con 38 personas de la manera que lo está haciendo, riéndose de la legislación española y actuando como auténticos mafiosos”.

Por otra parte, CCOO ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas por los trabajadores en este mes de encierro. Hoy mismo, han recibido la visita del coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, así como del de la secretaria General de Podemos Andalucía, Marina Velarde, quien se ha explicado a la plantilla que su Grupo parlamentario ha presentado varias preguntas en el Parlamento de Andalucía para conocer las actuaciones que desde la Junta se están realizando. Igualmente, Velarde se ha comprometido ha gestionar en el Congreso una reunión para dar a conocer la situación de la empresa.

Asimismo, los trabajadores celebrarán este viernes una asamblea para acordar nuevas movilizaciones en las próximas semanas y decidir si continúan con el encierro en la planta de Zumos Palma.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!