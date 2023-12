Denuncian un nuevo corte de una vía pecuaria para celebrar una montería

Andrés Amaro, un pastor trashumante de la zona de Hornachuelos ha vuelto a denunciar un nuevo corte de una vía pecuaria permitido por la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para celebrar una partida de caza.

“La Junta de Andalucía vuelve a cortar una vía pecuaria para la celebración de una montería, misma finca propiedad del Marqués de la Guardia misma orgánica que la que se celebró el pasado 4 de noviembre imposibilitando el paso a ganaderos”, señala el pastor, que critica que la Junta vuelva a “incumplir su propia normativa”.

Concretamente, la normativa regional dice: “Será necesaria una autorización de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para ocupaciones de carácter temporal por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años renovables”.

Este nuevo corte se ha producido en cordel del Águila y lo hace, según asegura, “sin previo aviso a ganaderos de la zona” y “sin buscar una solución para que ambas actividades (caza y ganadería) se puedan realizar sin ocasionar problemas a nadie”.

“Claramente, la Junta ha optado por volver a perjudicar a los ganaderos y de facilitarle la diversión a la nobleza y a los ricos. Esta vez el cartelito lo han puesto un día antes”, afirma Amaro, que, con su última denuncia, motivó una investigación de la Guardia Civil.