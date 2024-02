Denuncian que la falta de personal hace que el Hospital de Montilla ya no pueda atender partos

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado que, tras “no renovarse los contratos de pediatras y ginecólogos” en el Hospital de Montilla, este centro no va a poder “atender los partos de la comarca” y, como en el pasado, “tendrán que ser derivados a Córdoba”.

En un comunicado, el SMA afirma que se ha insistido al Sistema Andaluz de Salud (SAS) “de los problemas que veíamos venir” en este hospital, pero “el SAS ha hecho caso omiso”. “Le resbala la situación, le da igual los profesionales y, por lo tanto, le da igual la repercusión que esto tenga en la población”, aseguran en el texto, en el que afirman que “el hospital de Montilla se desmorona”.

Entre las graves acusaciones que hace el sindicato, asegura que en este hospital hay “facultativos trabajando sin contrato, guardias que de un día para otro no se pueden cubrir porque no renuevan los contratos de médicos dispuestos a trabajar, llamada in extremis a otros compañeros ya de por sí sobrecargados, y que tendrán que cancelar su actividad programada, es decir cancelar consultas, pruebas diagnósticas ya programadas e incluso quirófanos”.

“A día de hoy, los servicios más afectados son los de Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y Urgencias. Conociendo al SAS, todavía puede empeorar y afectar a más servicios”, se quejan, preguntándose al mismo tiempo si “tiene esta administración intención de convertir el hospital de Montilla en un ambulatorio”.

En este sentido, critican que “el SAS no acaba de asumir, a pesar de dos años de preparación, que tiene trabajadores en un régimen laboral” que llevan más de 20 años de servicio dedicados a sus pacientes y que “ahora reciben un maltrato sistemático, pues no les están respetando su convenio colectivo”.

“Creemos que la situación es grave, esto debería hacer reflexionar a algunos cargos, empezando por la consejera de salud: es el momento de facilitar que personas más capaces se hagan cargo y solucionen los problemas en vez de dejarlos pasar. No se puede permitir que el funcionamiento de una organización tan esencial como es el SAS dependa de la buena voluntad de los profesionales. Solicitamos a la población que se una a esta petición de dimisión de los responsables de este deSAStre, su salud está en juego”, concluye el comunicado.