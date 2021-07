Cuatro residentes y tres trabajadores contagiados en un centro de discapacitados de Pozoblanco

El Centro de Atención a personas con discapacidad física (CAMF) del Imserso en Pozoblanco tiene a cuatro de residentes contagiados con coronavirus. Además, hay otros tres trabajadores que también han dado positivo, según el último informe sobre la evolución de la pandemia en los centros residenciales de la región que cada semana publica la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

El CAMF de Pozoblanco tiene a los únicos cuatro residentes contagiados de toda la provincia. Ninguno de ellos ha desarrollado la enfermedad de manera grave y no están ingresados. Además, hay otros seis residentes más aislados o con síntomas de haberse contagiado.

Por otra parte, hay un total de siete trabajadores de residencias que han dado positivo en la última semana y 20 que han sido aislados con síntomas o sospechosos de haberse contagiado, según la información oficial.

Así, los empleados que han dado positivo trabajaban en la residencia para asistidos Séneca de Córdoba, San Juan de Dios de Lucena, el centro residencial Hermanos Muñoz Cabrera de Pozoblanco y también la de Prode, en la misma localidad.

