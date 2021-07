Córdoba lo fía todo a las vacunas y se olvida de los rastreadores, con uno de los índices más bajo de España

Córdoba parece haberse olvidado de la figura del rastreador y lo fía todo a la vacunación. La provincia tiene una de las tasas más bajas de trazabilidad de los nuevos positivos que se detectan, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Además, la positividad también se está disparando. Todo esto ocurre a la vez que la provincia presenta uno de los mejores ritmos de vacunación de toda España. Salud, por tanto, espera seguir aumentando la inmunización de la población para acabar de esta manera rápidamente con la pandemia sin tener que tomar nuevas medidas.

El informe del Ministerio de Sanidad señala que la trazabilidad sigue empeorando. La pasada semana, se desconocía el origen de dos de cada tres contagios en la provincia de Córdoba. Es decir, el 30% de los casos eran trazados. Esta semana es el 6,5%, una de las cifras más bajas de España. Solo Granada, con el 5,5% de trazabilidad, tiene unos datos peores que Córdoba. Además, todo esto ocurre cuando prácticamente el 17% de las pruebas PCR para detectar la Covid 19 que se hacen en la provincia de Córdoba dan positivo. Son unos datos muy altos, según Sanidad. Pero no los peores de España. En Barcelona el 21% de las PCR que se hacen salen positivas.

El Ministerio ha dejado ya de fijar niveles de alerta según la situación de las provincias debido al ritmo de vacunación en España. En Córdoba, casi el 60% de la población tiene ya la pauta completa de la vacuna. Sanidad también entiende que con esos niveles esta quinta ola de la pandemia será mucho menos grave que las anteriores (en julio aún no se han notificado fallecidos en Córdoba) y que conforme avance la inmunización de los grupos de edad que faltan irá a menos.

Pero mientras tanto siguen empeorando otros valores. Por ejemplo, la presión hospitalaria crece, aunque de manera lenta. Es el caso de la presión en las UCI. Ahora mismo el 11% de las camas de cuidados intensivos en la provincia están ocupadas por pacientes con Covid. Hace una semana eran el 9%. También crece la presión en las camas convencionales de los hospitales, con un 4,3% de ocupación frente al 3,6% de la pasada semana.

Por otra parte, no son buenos tampoco los datos de contagio. Actualmente, la incidencia acumulada en Córdoba está en 447 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Son 75 puntos más que la semana anterior, según Sanidad. También ha aumentado la incidencia a siete días, que está ahora en 221 frente a los 190 de la pasada semana. Eso sí, la incidencia a 15 días entre los mayores de 65 años es de 155 casos.

