Córdoba es una de las tres provincias andaluzas que perdió autónomos entre enero y marzo

Córdoba ha perdido 130 autónomos en el primer trimestre de 2023 y es la tercera provincia andaluza que más trabajadores por cuenta propia se deja entre enero y marzo. Los datos de este mes, sin embargo, ha sido positivos, tras dos meses, enero y febrero, en los que fue la provincia andaluza con mayor sangría de trabajadores por cuenta propia.

Concretamente, según los datos facilitados por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de España (ATA), Córdoba cerró marzo de 2023 con 53.903 autónomos, 130 menos que los 54.033 que había el 1 de enero de este año. Los datos son peores si se comparan con marzo de 2022, cuando había 54.128 trabajadores por cuenta propia, 228 más que hoy. No obstante, tras dos meses de caída, marzo registró un saldo positivo, con 131 nuevos trabajadores dados de alta en el RETA.

A nivel trimestral, el comercio es el sector que más ha sufrido las bajas. Hoy hay 130 autónomos menos que en diciembre en el sector del comercio cordobés, el auténtico motor de la provincia. En este sentido, se ha pasado de 14.724 autónomos con comercios a 14.595. Prácticamente, uno de cada tres autónomos de Córdoba trabaja en este sector.

También caen los autónomos en la industria (-37) y la construcción (-19) si se comparan los datos con diciembre de 2022. La mayor subida trimestral se ha dado en las actividades científicas y técnicas, que suman 24 autónomos este trimestre. En cuanto a la hostelería, donde se esperaban más altas con la llegada de la Semana Santa, ha permanecido prácticamente inalterable, con cinco nuevas altas respecto a diciembre de 2022.

Todas las comunidades autónomas han tenido una evolución positiva pero desigual en este mes de marzo. De los 11.185 autónomos que se han sumado al RETA, el 78,6% se han dado de alta en Andalucía (+2.496 autónomos, +0,4%), Comunidad Valenciana (+0,5%), Baleares (+1,5%), o Cataluña (+0,3%) o Madrid (+1.465 autónomos, +0,4%), las cinco comunidades autónomas que protagonizan el empleo también en afiliación general ya que registran el 7% del total de nuevos afiliados a la seguridad social. Sólo Andalucía ya suma 45.000 de los 200.000 nuevos afiliados.

Ha sido bueno el comportamiento el que ha tenido el empleo en el mes de marzo, sobre todo por el tirón que evidentemente tiene la Semana Santa. Un comportamiento que indiscutiblemente ha sido mucho mejor en territorios como Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña por el tirón de la Semana Santa y del turismo que puede acompañar un buen tiempo. También. En 2022, cuando hacíamos la comparativa interanual en crecimiento era de 48.000 autónomos. Esto lleva a afirmar que vamos a perder nuevamente autónomos en 2023“, ha añadido Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Destaca el crecimiento porcentual de actividades como las artísticas, la construcción, información o la hostelería en el mes de marzo. El comercio se da un pequeño respiro este mes (suma un 0,1%), no así en la comparativa interanual que sigue perdiendo el 2,6% de sus afiliados. Por género, las autónomas se han incrementado en un 0,4% en el último mes, pasando de 1.207.884 a 1.212.950 afiliadas al RETA.

