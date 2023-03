Un castillo cordobés, entre los diez “de leyenda” para National Geographic en España

La revista de viajes de la prestigiosa National Geographic ha elegido a un castillo de la provincia de Córdoba entre los diez mejores de época medieval en España.

Se trata del castillo de Belalcázar, que se incluye en este listado de diez edificaciones medievales “con sus torreones y almenas, sus fosos y murallas” que “suponen todo un viaje a través del tiempo”.

Así, sobre el castillo de Belalcázar (Córdoba), la publicación detalle que se encuentra en “una ubicación estratégica entre Toledo, Sevilla y Córdoba” y que se le conoce por diferentes nombres: Castillo de Belalcázar, Castillo de los Sotomayor y Zúñiga o Castillo de Gafiq o Gahete.

Es el castillo que alcanza mayor altura de toda España. En concreto, la torre del homenaje tiene 47 metros de altura y “parece un periscopio capaz de controlar todo el territorio”. Este castillo data del siglo XV y se construyó sobre los restos de una fortaleza romana y posteriormente musulmana.

El listado de los castillos 'top' del país lo completan los castillos de Santa Bárbara (Alicante), Loarre (Huesca), Trujillo (Cáceres), La Calahorra (Granada), Peñíscola (Castellón), Bellver (Palma de Mallorca), Tossa de Mar (Girona), Olite (Navarra) y Cuenca.

National Geographic recuerda que hay alrededor de 10.000 castillos en todo el territorio nacional. “Hoy se han convertido en una de las mejores formas de conocer aquella lejana Edad Media y de revivir las visicitudes de quienes se protegían tras su muros” señala para invitar a realizar una ruta por los castillos del país.

