El Ayuntamiento de Montilla convoca oposiciones para puestos de albañil y sepulturero

El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer la convocatoria de oposiciones, mediante turno libre, para acceder a una de las seis plazas que corresponden a Ofertas de Empleo Público de 2019, 2020 y 2021. En cuestión, las plazas que se ofertan son dos de albañil, dos de sepulturero, una de almacenero y otra para servicios varios.

Para participar en esta convocatoria, los participantes deben tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, tener 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de Oficial 1ª Albañil, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario; tener el título de la ESO o haber abonado los derechos para su expedición, y poseer el permiso de conducir clase B.

El procedimiento de selección consistirá un examen de 50 preguntas y en la realización de un caso práctico que no será teórico ni escrito.

Las solicitudes, que se cumplimentarán en la sede electrónica del ayuntamiento municipal, podrán presentarse una vez que esta convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!