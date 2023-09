El Ayuntamiento de Baena sigue “sin noticias” sobre los análisis del agua negativos en el parásito

El Ayuntamiento de Baena ha afirmado este lunes que sigue “sin noticias de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía” en Córdoba, después de que “el pasado viernes se conocieron los análisis, encargados por Aqualia”, empresa que suministra el agua potable en baja en el municipio, y que “dieron negativo en Cryptosporidium”, un parásito protozoario que puede causar infecciones intestinales, siendo remitidos tales resultados a la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

En una nota, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha lamentado que además, “seguimos esperando que la Junta nos facilite los análisis realizados por su parte, tal y como hemos solicitado desde la Alcaldía, y se pronunció el Pleno de la corporación por unanimidad”.

En consecuencia, “una vez que las últimas pruebas realizadas por la Junta y por Aqualia” han dado resultado “negativo” en el citado parásito, en el Ayuntamiento quieren “tener acceso a la prueba que supuestamente resultó positiva, para saber en qué niveles fue y así conocer la técnica utilizada por el laboratorio”.

Para la alcaldesa, resulta “extraño que después de seis análisis todos los resultados hayan sido negativos excepto uno”, y que sea a ese “al que ni siquiera hemos tenido acceso, a pesar de solicitarlo hace más de una semana”.

A esto hay que añadir que continúa esperando el análisis del agua procedente del embalse de Iznájar, “que está tardando más que las otras muestras, y nos consta que hay un cuarto punto de abastecimiento”, que la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), que abastece a Baena en alta, no se lo había comunicado al Consistorio, “que es el manantial de La Hoz”.

Ante ello, María Jesús Serrano ha defendido que en estos asuntos “debe existir la máxima trasparencia y comunicación” y que, por ello, “por parte del Ayuntamiento se están dando a conocer todos los datos de los que dispone y trasladando a la Junta toda la información. Sin embargo no está siendo recíproco y ya necesitamos que la Junta nos dé esa información, porque es nuestro deber y obligación informar a nuestros vecinos”, a los que la alcaldesa ha agradecido la “paciencia, la prudencia y, sobre todo, el comportamiento tan educado y cívico que están teniendo”.

Baena cumple este lunes el noveno día abasteciéndose de agua a través de caminos cisternas para consumo humano, ya que fue el pasado 9 de septiembre cuando la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, informó “a la alcaldesa por vía telefónica de la presencia de una bacteria en el agua y por la tarde declaraba el agua no potable. Al día siguiente comenzó a repartirse el agua en cisternas por parte de Aqualia, la empresa concesionaria, y todo sigue igual”.

La Junta asegura que estas pruebas “llevan su tiempo”

La Junta de Andalucía ha recordado este lunes al Ayuntamiento de Baena (Córdoba) que las pruebas que está llevando a cabo la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba para determinar si el agua que llega a los grifos de los vecinos de dicho municipio está libre o no del Cryptosporidium parvum, “llevan su tiempo” y, en estos casos, “lo primero es la salud”.

Así lo han precisado a Europa Press fuentes de la Junta, en respuesta a un comunicado difundido este mismo lunes por la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, quien ha lamentado seguir “sin noticias” de la Delegación de Salud de la Junta a los resultados negativos en el citado parásito de los análisis que hizo la suministradora del agua en baja en el municipio, Aqualia, y que se remitieron a Salud el pasado viernes, sumándose así a otros resultados anteriores, también negativos, salvo uno, que la Junta no ha facilitado al Consistorio, el cual también espera el resultado del análisis del agua del embalse de Iznájar.

Ante esto, desde la Junta han asegurado que “la comunicación es constante con el Ayuntamiento y con la empresa abastecedora”, por lo que no están de acuerdo “con las palabras de la alcaldesa” sobre que no se faciliten al Consistorio todos los datos disponibles, siendo esa precisamente la cuestión, “que las pruebas llevan su tiempo” y que, por ahora, no hay nuevos resultados que facilitar sobre la presencia en el agua del mencionado parásito protozoario, que puede causar infecciones intestinales.

Entienden también en la Junta “que haya nerviosismo por restaurar el suministro de agua, pero lo primero es la salud”, y por eso “se siguen realizando análisis” del agua, de tal forma que, “sólo cuando estemos seguros de que su consumo no supone ningún peligro para la salud”, se autorizará por Salud que se vuelva a beber, siendo esa la razón que llevó a Salud, el pasado 9 de septiembre, a declarar no apta para el consumo el agua que se suministra en la localidad, siendo desde entonces camiones cisterna los que se encargan de llevar al agua a los vecinos.

Después de ello, el pasado miércoles, Salud comunicó que los análisis del agua que había realizado a muestras de agua tomadas en los pozos Fuente Alhama y Marbella, que suministran agua a Baena, habían dado “resultado negativo”, en cuanto a la presencia Cryptosporidium parvum, aunque, “en aras de la seguridad y para descartar un posible falso negativo”, también avanzó Salud que iba a seguir realizando análisis en los mismos puntos y también en otros, como el citado embalse de Iznájar.