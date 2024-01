Un alcalde denuncia que lo han vetado para dar un pregón de su hermandad por estar casado con un hombre

El alcalde del pueblo cordobés de Zuheros, Juanma Poyato, del PSOE, ha denunciado que ha sido vetado como pregonero de su hermandad del Rocío de Cabra, municipio cercano a este, por estar casado con otro hombre. “¡No podré ser pregonero de mi Hermandad del Rocío de Cabra! Así es, aunque estemos en el año 2024, existen mentes retrógradas, que por haber querido ser feliz, por haber firmado con mi pareja la felicidad, a día de hoy hay gente que no quiere mirar más allá”, ha denunciado públicamente Poyato en una publicación, el martes 30 de enero, en su perfil de Facebook.

Fue el presidente de la Hermandad del Rocío de Cabra, José Egea, el que ofreció al alcalde dar el pregón hace un año. Y fue el propio Egea el que, el pasado mes de diciembre, le comunicó que “el párroco de la Iglesia de Santo Domingo de Cabra y el propio obispo de Córdoba”, Demetrio Fernández, lo vetaban como pregonero, según ha explicado el propio afectado. Pero, ¿qué había pasado entre ese primer ofrecimiento y el veto? Pues que Poyato contrajo matrimonio con su pareja, Juan Luís García, tras 23 años de relación, el pasado mes de agosto. La pareja se casó en el castillo de Zuheros, en una boda en la que sonó la salve rociera.

“Desde diciembre, cuando me informaron de la decisión, le he estado dando muchas vueltas antes de hacerlo público”, explica a este periódico el alcalde de este municipio cordobés de unos 641 habitantes, que asegura sentirse “humillado” y haber sufrido “un gran daño moral”.

“Soy el mismo que hace un año, lo único que ha cambiado es que me he casado, y todo el mundo lo sabía en la Hermandad”, cuenta Poyato, que asegura no saber “cómo van a arreglar” el daño que el veto le ha infringido. “Cuando comunican al párroco mi estado actual, ‘casado'”, llegó la prohibición ante la que Poyato asegura que “no cambiará nada mi vida rociera, mi devoción a la mi virgen del Rocío siempre será la del primer camino rociero que hice”, ha escrito en la red social Facebook.

El párroco de la Iglesia de Santa Domingo es Francisco José Delgado. Este periódico ha intentado sin éxito recabar su testimonio. Tampoco, hasta el momento, el presidente de la hermandad ha atendido a las llamadas.