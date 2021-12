Un agricultor intenta sembrar de trigo una parcela junto a una laguna protegida

El Consejo Consultivo de Andalucía ha avalado la decisión de la Junta de Andalucía de denegar el permiso solicitado por un agricultor que quería sembrar de trigo una parcela de su propiedad que limita con la laguna Los Jarales, en el término municipal de Lucena.

El agricultor había presentado un recurso ante la propia Consejería de Agricultura, en el año 2017, en el que pedía permiso para iniciar la preparación del terreno para sembrar trigo. En un informe, la Delegación de Agricultura rechazó tajantemente la petición del agricultor, al considerar que la parcela de su propiedad estaba afectada por el decreto del año 2010 que protegía como humedal esta laguna de la zona sur de Córdoba en la que es habitual ver aves acuáticas.

El recurso ha acabado llegando hasta el Consejo Consultivo de Andalucía, que tras analizarlo ha considerado que no ha lugar. De hecho, asegura que la petición del agricultor estaría prescrita, ya que propone sembrar trigo en el año 2017 cuando no puede hacerlo al menos desde el año 2010, que es cuando se protegió el espacio y por tanto su parcela.

Además, el Consultivo lamenta que con esta demanda el agricultor quiere resarcirse de lo que considera una pérdida de valor de su propiedad, al lindar con un espacio medioambientalmente protegido.

Los Jarales es la más meridional de las lagunas que conforman el espacio protegido Lagunas del Sur de Córdoba. Se localiza en el término municipal cordobés de Lucena y tiene una superficie total de 142,03 hectáreas, distribuida dicha superficie entre la zona de Reserva, nueve hectáreas, y la zona Periférica de Protección, 133.

