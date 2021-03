Adelante afea a la Junta que las "carencias" de personal de pediatría "se extienden por toda la provincia"

La parlamentaria autonómica por Córdoba del grupo parlamentario Adelante Andalucía Ana Naranjo ha valorado el anuncio realizado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía sobre la cobertura de plazas de pediatría en Puente Genil y el resto del Área Sanitaria Sur de la provincia, si bien ha afeado que las "carencias" de personal de pediatría "se extienden por toda la provincia".

En un comunicado, Naranjo se ha referido a municipios como Cardeña, en el Área Sanitaria Norte, o La Carlota y El Carpio, en el Distrito Guadalquivir, además de pequeños núcleos rurales que se encuentran "absolutamente desasistidos" de este servicio, por lo que sus habitantes "no están viendo garantizado el derecho a una asistencia sanitaria digna en condiciones de igualdad con sus vecinos y vecinas de otros pueblos y ciudades".

Por ello, Naranjo ha pedido a Salud que cubra todas las bajas y dote de especialistas en pediatría a todos los municipios de la provincia en proporción a la población menor de 14 años censada en cada municipio, de modo que las familias con niños no tengan que "esperar largas listas de espera, acudir a clínicas privadas o conformarse con la atención que dispensa la atención primaria, que hace una magnífica labor en los municipios pero que, tras años de recortes y en plena pandemia, ya está lo bastante saturada como para tener que ocuparse además de un segmento de población que no le corresponde y en el que no es necesariamente especialista".

La parlamentaria andaluza recuerda que los niños, para crecer de forma sana, "deben contar con la atención especializada y cercana de especialistas de Pediatría y someterse a revisiones periódicas, como lo hacen en las capitales o municipios que sí cuentan con profesionales en esta materia".

Se trata además de un problema que en su opinión se extiende por toda la región, hasta el punto de que, según la Asociación de Pediatras de Atención Primaria en Andalucía, "más de 300.000 niños están desasistidos de la atención pediátrica". Este problema "no se soluciona quitando recursos de un lado para ponerlos en otro, ni obligando a los facultativos a trabajar simultáneamente para las poblaciones de dos o más territorios", si no que debe atajarse "con un refuerzo de personal verdadero, con un aumento de plantillas que permita llegar a cada niño y a cada niña de nuestra tierra", apunta.