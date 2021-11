Unas 200 personas se concentran en Ochavillo contra los recortes en la sanidad pública

Unas 200 personas se han concentrado este martes a las puertas del centro de salud de Ochavillo del Río (Córdoba), en el marco de una movilización convocada por IU y CCOO para "protestar contra los recortes en la sanidad pública, que afectan especialmente a las zonas rurales".

En la concentración, según han informado IU y CCOO en una nota conjunta, han participado el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez; la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego; el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas; y la alcaldesa de Ochavillo, Aroa Moro (IU).

La protesta se enmarca en el calendario de movilizaciones organizado por IU y CCOO en toda la provincia, que llevará concentraciones a centros de salud y hospitales públicos de distintos municipios y finalizará con una manifestación en Córdoba capital el próximo 21 de diciembre.

Durante la protesta, Moro ha señalado que estas movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública "dan continuidad a las que arrancaron este verano por parte de los vecinos de Ochavillo, que marcharon en pleno agosto hasta Córdoba a pie en denuncia por el recorte horario que se les impuso en el centro de salud".

Asimismo, ha subrayado que, tras las protestas, "los horarios de atención médica han sido restablecidos, lo que demuestra que la lucha sirve", y ha alertado sobre el "peligro" de "acabar normalizando recurrir a seguros privados ante la falta de recursos en la pública", ya que "la sanidad es un derecho que debe incluirnos a todos, independientemente de los recursos económicos de los que dispongamos".

Es por ello que ha llamado a "seguir peleando por este servicio básico, desde la atención digna en los centros de salud hasta las consultas de especialistas".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha defendido que "lo público no es gratis, lo público lo pagamos todos los trabajadores y personas pensionistas; no es que nos lo den, es que la pagamos día a día", motivo por el que ha hecho un llamamiento a la defensa de la Sanidad Pública.

"El Gobierno que tenemos en Andalucía quiere desmantelar lo público y ha empezado por la sanidad que es fundamental para el mantenimiento de la población rural. Nos quitan los servicios públicos que nos dan la igualdad", ha remarcado Borrego.

En la misma línea, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha agradecido "el ejemplo de lucha" del pueblo de Ochavillo, que "demostró este verano a toda la provincia cómo se defiende un servicio público, desde la unidad de un pueblo en defensa de sus derechos".

Pérez ha criticado la "operación de desmantelamiento de lo público puesta en marcha por el Gobierno andaluz de las derechas", con un "debilitamiento progresivo de servicios básicos como la Sanidad que demuestra para quién gobiernan PP y Cs, algo que no podemos permitir porque está en juego nuestra salud".

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha explicado que "la Junta ha incrementado en 200 millones de euros el concierto con la sanidad privada, con lo que son ya 663 millones de euros de dinero público para derivar pacientes a la sanidad privada", todo ello cuando "deberían emplear ese dinero en la sanidad pública, en contratar profesionales, en poner en valor las infraestructuras existentes y dar el servicio que necesita la población".

Para concluir, Damas ha afirmado además que CCOO "no se cree las cifras de lista de espera que ofrece la Consejería de Salud y Familias, que indica que en la provincia de Córdoba hay 52.000 personas en lista de espera para pruebas de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas." "Creemos que esas cifras están maquilladas, que han puesto los contadores a cero desde la pandemia y que no tienen en cuenta a quienes todavía no han sido visto por el especialista", ha apostillado.