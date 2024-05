Vuelven a cerrar el camino junto al canal del Guadalmellato que lleva a Rabanales y Alcolea

De nuevo cerrado. Esto es lo que se han encontrado este martes usuarios del carril de servicio del canal del Guadalmellato en Córdoba, un camino que lleva hasta el campus de Rabanales y la barriada de Alcolea. Una cancela ha sido, de nuevo, instalada en este carril de servicio, a la altura del Puente de los Piconeros, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), una vía que fue acondicionada para servir de camino ciclista hasta Rabanales y, además, está declarada por la Junta de Andalucía como Puerta Verde de Córdoba.

Una cancela con candado cierra el paso, han podido comprobar usuarios que se dirigían en bicicleta a Rabanales, como ya ocurriera en noviembre pasado. Esta vía junto al canal del Guadalmellato es utilizada muy a menudo por decenas de personas para caminar, correr o ir en bicicleta. Además de la cancela, se ha instalado un cartel de 'Prohibido el paso'. Hasta ahora, se podía pasar hasta Alcolea, y ahí continuar el camino por un pequeño carril.

En su día, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya advirtió el año pasado que cerraría el camino si no llegaba a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para su limpieza y mantenimiento. En una respuesta parlamentaria, señalaba que cerraría el acceso al canal del Guadalmellato a su paso por el término municipal de Córdoba si no llega a un acuerdo “de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento” de la ciudad. La Confederación aseguraba que desde 1991 tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento, pero que el Consistorio no ha mantenido ni limpiado estos terrenos.

Por eso, argumentaba, “para evitar estos problemas” relacionados con la limpieza, la Confederación sostenía que “se deberían cerrar e impedir todo acceso a estos terrenos para evitar su deterioro y reducir la presión sobre el mismo”.

Voces en contra

Contra la decisión del cierre del camino se levantaron voces de colectivos como A Desalambrar, que pedía que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir “debería velar por la ciudadanía y mantener abierto este carril, acondicionándolo para el uso deportivo, y no cerrándolo” Y ponían ejemplos de que hay multitud de carriles de servicio en España que se usan como infraestructuras deportivas y turísticas.

Y poco después de instalar la cancela por primera vez en noviembre pasado, esta fue arrancada y se dejó de nuevo vía libre al paso por este carril. En el lugar, la cancela que había sido puesta a la altura del Puente de los Piconeros, desapareció y se vio cómo fue arrojada al arroyo bajo el puente. La señal con el cartel que indica la prohibición del paso por el carril de servicio permanecía instalada como lo puso la Confederación.

Mientras, el Ayuntamiento de Córdoba avanzó que estudiaría medidas jurídicas para solicitar a la Confederación la reapertura de este camino junto al canal. El alcalde, José María Bellido, avanzó que el Consistorio estudiaría jurídicamente las circunstancias del cierre de este camino y “si hay posibilidad, se tomarán las acciones de todo tipo, administrativas y judiciales, para que se pueda abrir cuando antes”. “Tenemos la obligación legal de que los caminos estén abiertos”, dijo a finales de noviembre, si bien no ha trascendido que haya emprendido acciones.