Vox asegura con su abstención la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2021

El grupo municipal de Vox ha asegurado ya al menos su abstención -está aún en estudio la posibilidad de votar sí-, para la aprobación de los presupuestos de 2021 del Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por PP y Ciudadanos en minoría. Con los votos de los dos concejales de Vox, el gobierno local de PP y Cs tendría 13 síes y podrían encontrarse en la bancada de la izquierda 13 noes de PSOE, IU y Podemos, pero el documento económico podría salir adelante con el voto de calidad del alcalde.

Este martes, la portavoz del grupo de Vox, Paula Badanelli, ha anunciado que su grupo político tiene decidido ya, al menos, abstenerse, después de considerar que el grupo municipal ha incluido la mayoría de las propuestas y proyectos que les ha presentado."El acuerdo presupuestario está prácticamente cerrado, todo lo que ha pedido Vox que se arregla con dinero, ha sido concedido ipso facto. Solo hemos tenido que pedir y se nos concede", ha asegurado.

Entre esas peticiones incluidas, Vox desgrana una serie de proyectos como son la piscina del Camping, la piscina del Parque de Levante, la limpieza de los márgenes del río Guadalquivir, mejoras en las instalaciones de bomberos y Policía Local, el arreglo de la calle Campo Santos de los Mártires o de la calle Cardenal Portocarrero, y el estudio de el soterramiento del tráfico en avenida Gran Vía Parque, entre otros.

"Todo lo que hemos pedido que se arregla con dinero se nos ha concedido" ha reiterado Badanelli, para asegurar que los presupuestos del Ayuntamiento de 2021 "están garantizados" porque contarán "al menos con la abstención" de su grupo político.

"Escollos" sobre la política de Igualdad y de Publicidad

A falta de cerrar el acuerdo finalmente con el gobierno municipal, Vox califica como "escollos" para no votar sí al documento por haber no contemplarse la reducción de presupuesto en "la mal llamada política de Igualdad que solo busca la confrontación entre sexos". Y, asimismo, en "la partida de Publicidad y Propaganda que en este año entendemos no debería sufrir un incremento sino una disminución".

Badanelli ha pedido al gobierno municipal que "nos sumen para trabajar" por la ciudad a los dos concejales de Vox, que "no somos dos votos con cara".