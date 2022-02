Vox desbloqueará el proyecto de Simago aunque critica que esté hecho “a medida” de El Corte Inglés

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado este lunes de que su partido "desbloqueará el proyecto del hotel de Jesús y María" y permitirá que se lleve adelante. Badanelli ha criticado el trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo que ha calificado como "chapucera, precipitada y poco rigurosa".

Desde 2020 el partido ha insistido en la importancia de realizar un nuevo convenio, ha explicado, ya que "no podía hacerse con el mismo" destinado a "un uso diferente y en un momento diferente". Desde el partido entienden que hay que redactar un nuevo documento en el que se recojan los detalles "analizando la nueva realidad, para ver si se puede o no hacer la modificación de usos que afecta al Plan General y al del Casco Histórico".

Sin embargo, la portavoz ha expuesto que no se ha conseguido que se redacte este documento, y que al no obtener respuesta es por lo que se abstuvieron en el pasado Pleno. Aunque, finalmente, han sido informados de la edificabilidad del edificio que no será del 100% sino del 70%, ha detallado. "No está claro si tendrá tres o cuatro plantas", algo que es la Junta quien tiene que aclararlo.

"Echamos de menos que se ponga por escrito cómo afectará a un eje comercial peatonal que se construya un hotel para el que se ha autorizado hasta dos plantas de aparcamiento", ha expresado. El partido se ha planteado todas estas cuestiones y ha asegurado que el no haberlas aclarado "traerán consecuencias negativas". Por último, ha señalado que "la responsabilidad es del que gobierna" y que en el próximo Pleno, votarán a favor.