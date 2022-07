Los votos de Vox y PSOE permiten al Gobierno local aprobar la ordenanza del Centro de Convenciones

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves la ordenanza reguladora del funcionamiento del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, que llevaba enquistada desde el mes de junio por la oposición de los grupos políticos tanto a este reglamento como, en buena medida, a la gestión directa (y municipal) del edificio.

Esta vez no. En un pleno en el que la votación más importante era precisamente esta cuestión, el cogobierno de PP y Cs ha conseguido los votos suficientes para aprobar la ordenanza.

Lo ha hecho gracias al apoyo de los concejales del Grupo Municipal Socialista, cuyo portavoz, José Antonio Romero, ha destacado que, “una vez más”, el PSOE “ha estado ahí cuando se le ha llamado, aunque sea tarde y mal”. “Esa responsabilidad para con los ciudadanos es lo que nos lleva a apoyar la ordenanza, que el PSOE ha mejorado sentándose en una mesa hasta lograr un acuerdo”, ha recalcado Romero, quien ha deseado que el CEFC suponga “posibilidades” para la ciudad y no haya que arrepentirse de haber acogido un “regalo envenenado”.

El portavoz socialista ha señalado que, en sus negociaciones con el Ayuntamiento, “se ha mejorado la transparencia en la ordenanza”, y se ha llegado a un consenso aportando datos como la memoria económica, así como saber quién se ocuparán del mantenimiento o la limpieza. Además, también a proposición del PSOE, se creará un patronato en el que estarán presentes el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno y la Junta de Andalucía.

En cuanto al resto de partidos, Podemos se han abstenido, mientras que IU ha votado en contra. El PP, Cs y Vox han votado a favor, con lo que se ha aprobado una ordenanza que da “soporte jurídico” a la fórmula de gestión directa por la que se ha decidido el Ayuntamiento. En este ámbito, el portavoz del Gobierno Municipal, Miguel Ángel Torrico, ha indicado la cuestión que se ha votado este jueves “está suficientemente debatido y tratado, ya que hubo una comisión al respecto”. Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha celebrado “la unión” de las fuerzas políticas para poder desatascar la ordenanza.

“Lo importante, que tenemos una nueva infraestructura esencial para Córdoba”, ha señalado Torrico, que ha agradecido el papel del PSOE, con el que ha logrado el acuerdo que se ha desbloqueado la ordenanza, así como el voto a favor de Vox.

A pesar del voto a favor, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha sido una de las voces más críticas contra el Gobierno municipal en esta cuestión. Así, ha señalado que el Gobierno municipal ha vuelto a “errar en las formas”, con una “tendencia peligrosa” a poner a Vox en el mismo nivel que al resto de la oposición, a pesar de que necesita a los concejales de Vox por ser un gobierno en minoría. “Lo que más me preocupa es que su única llamada haya sido al PSOE, el de los ERE, el de las condenas, el que ustedes llaman enemigos de España”, ha afeado la portavoz de Vox, que, a pesar de ello, ha anunciado su voto a favor, tras la inclusión de sus enmiendas.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas ha indicado que, a última hora, se han aceptado algunas enmiendas a la ordenanza, si bien ha lamentado que otras se han quedado fueras, como el hecho de que las tarifas se aprueben en pleno o se definan bien los usos del edificio. “Nuestra postura es no obstaculizar, pero no estamos de acuerdo con las formas”, ha señalado Pedrajas.

En contra ha votado IU, cuyo portavoz Pedro García, ha recordado que, desde el principio, han considerado la asunción del centro como “un regalo para Cajasur”, que va a suponer “socializar las pérdidas” del edificio “para que lo paguen todos los ciudadanos”. Además, lamenta que hay un montón de cuestiones, como la limpieza, el mantenimiento o la dirección que todavía no están en contratadas. “Ojalá estamos equivocados y el edificio sea un éxito y el regalo del momento se convierta en una socialización de las ganancias”, ha señalado García.

