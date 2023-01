Vecinos del casco histórico piden al alcalde desbloquear la prohibición de instalar placas solares

Las asociaciones vecinales del casco histórico de Córdoba han remitido una carta al alcalde, José María Bellido (PP), para solicitar una “reunión urgente” para desbloquear la prohibición de instalar placas solares en edificios de esta zona de la capital.

El escrito ha sido remitido al regidor por las asociaciones Medina de Córdoba, La Axerquía, Puerta de Almodóvar, San Lorenzo Existe, Regina-Magdalena, La Fuenseca, Santa Marina y Orive, también con el apoyo del Consejo de Distrito Centro, que según han difundido en un comunicado, recuerdan que desde 2007 se mantiene la prohibición de instalar placas solares en el caso histórico.

“La mayor eficiencia de estas instalaciones y los precios de la electricidad, más la evidencia de la necesidad de combatir el cambio climático, han aumentado el interés de los vecinos por la autonomía energética, para no seguir dependiendo del oligopolio eléctrico”, sostienen.

Esto llevó en octubre de 2021 a un acuerdo del Pleno instando a la Gerencia Municipal de Urbanismo a levantar esta prohibición. Sin embargo, dicen, “la GMU no solo no concede licencias para la instalación de paneles solares, sino que tampoco aporta ningún tipo regulación específica, ninguna propuesta, ningún papel, ningún estudio, ninguna alternativa ni opción”.

Por el contrario, su presidente -Salvador Fuentes-, “repite cada dos meses declaraciones de prensa con consideraciones distintas e incumple reiteradamente todos los plazos comprometidos con las asociaciones vecinales”, critican.

Ante ello, señalan, la petición de una reunión con el lcalde “es consecuencia de la absoluta desconfianza que las asociaciones muestran ante la actitud de Salvador Fuentes, ante las que carece de credibilidad por su notoria falta de explicaciones e incumplimiento reiterado de compromisos, sin saber a qué motivos, reales u ocultos, obedecen”.

Por ello, las asociaciones vecinales reclaman su “derecho a participar del debate sobre los problemas y sus soluciones, conscientes de las cautelas específicas de nuestro entorno”, por lo que piden al alcalde abrir un proceso informativo y de participación que conduzca a soluciones efectivas y a corto plazo.

