Urbanismo suspende la innovación para frenar la proliferación de las casas de apuestas tras una carta de la Junta

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a suspender la tramitación de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que había iniciado para limitar la proliferación de las casas de apuestas en Córdoba, después de recibir un escrito por parte de la Junta de Andalucía asegurando que se trata de una competencia autonómica. "Si sigo adelante, prevarico", ha asegurado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes.

Ahora está en vigor en Córdoba una moratoria por la que no se pueden construir nuevos salones de juego. La moratoria está en vigor hasta el mes de junio, pero es probable que después haya que levantarla hasta que no se modifique la norma urbanística.

"He hecho lo q he podido y he llegado hasta donde he podido. A partir de ahora que sea el Parlamento de Andalucía el que modifique con la mayoría suficiente todo lo relativo al juego", ha asegurado este martes en rueda de prensa Salvador Fuentes.

"Nosotros planteamos modificar puntualmente una normativa urbanística q afectaba distancia 500 metros entre salas de juego y centros educativos" y ahora "nos dicen que invadimos competencias exclusivas de la Junta en materia de juegos y apuestas. Eso afecta a dos normativas: artículo 8.2 de la Ley de Juegos y Apuestas ley 2/1986 de 19 de abril y otra Reglamento que desarrolla Máquinas Recreativas y de Azar del año 2005", ha detallado.

¿Dónde hay que poner este debate?? En el control y en una campaña prevención, y que se cumpla escrupulosamente la ley de juego. A eso me comprometo", ha concluido.

Según Stop Casas de Apuestas, existe "un alarmante crecimiento del número de personas afectadas" por la adicción al juego, inciendiendo especialmente en la población juvenil: si antes la edad media de los afectados estaba entre los 40-50 años, ahora está entre los 20-30 años, aseguran, con un incremento tanto de las salas de apuestas como del juego on line.