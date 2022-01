UGT y CCOO se concentran en Las Tendillas por el primer trabajador fallecido en Córdoba en 2022

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este martes en la Plaza de Las Tendillas de Córdoba para mostrar su pesar por la primera muerte en accidente laboral registrada en la provincia de Córdoba en 2022. Una vez más, y según las primeras informaciones, una caída en altura fue la causa de este trágico accidente, cuya víctima era un guarda de una finca agraria de Villaviciosa. Precisamente, las caídas en altura ocupan un tercio de los accidentes mortales que se producen en España.

El secretario de Salud Laboral de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, indicó que es lamentable que el día 2 de enero, un domingo que no es laborable, un trabajador pierda la vida nada más comenzar el año debido a un accidente por caída a diferente nivel. “Estos accidentes no son fruto del azar, son por causas cuantificables y por eso, desde Córdoba, exigimos tanto a la Junta de Andalucía como al resto de autoridades que inviertan más, que se investiguen todos los accidentes”.

Por su parte, El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, recordó que “el pasado diciembre una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº3 de Córdoba condenó a un empresario por no cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el deber que tienen de proteger a las personas trabajadoras y fue condenado a un año de cárcel y otro de inhabilitación y al pago de una indemnización, algo que no nos parece suficiente pero que viene a poner de manifiesto que muchos accidentes laborales no son accidentes sino, como señala la sentencia, homicidios imprudentes”.

En este sentido, Martín remarcó que “la sentencia viene a reconocer la responsabilidad de los empresarios en la protección de las personas trabajadoras a su cargo” y por ello, “CCOO no dudará en personarse judicialmente en aquellos casos en los que observemos que hay imprudencia por parte del empresariado, no lo vamos a dejar pasar porque ya está bien de tantas muertes”.