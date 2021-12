Los trabajadores del Imgema protestan por el retraso en el pago de sus nóminas

Los trabajadores del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental de Córdoba (Imgema) se han concentrado este viernes a las puertas del Jardín Botánico de Córdoba para protestar por los continuos retrasos en el abono de sus nóminas que vienen sufriendo en los últimos meses.

Así, según han denunciado, muchos de los abonos se están produciendo incluso el día 6 de cada mes, mucho después de lo que está fijado por su convenio colectivo. Esta situación estaría afectando, según las fuentes consultadas por este periódico, a medio centenar de trabajadores.

Los empleados del Ingema sostienen que este organismo autónomo es el que más está sufriendo estos retrasos en todo el Ayuntamiento de Córdoba. Los trabajadores sostienen que estos retrasos están provocando grandes trastornos familiares, ya que a día 6 del mes vencido muchos han tenido que afrontar pagos de recibos o cuotas de hipotecas.

