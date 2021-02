Timoteo insiste en que declaró su actividad privada y pedirá la compatibilidad al Pleno

La concejala de Ciudadanos en el gobierno municipal del Córdoba Eva Timoteo ha insistido en que no ha ocultado su actividad privada como procuradora, que la expuso por escrito en la declaración de bienes e ingresos del Ayuntamiento antes de jurar su cargo y que quedó publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Asimismo, ha dicho que en todo este tiempo se ha conducido en la creencia de "estar amparada" tras consultar con el secretario del Pleno su doble actividad -pública y privada- y comprobar que el ejercicio de la procura solo es incompatible con el de cargo público en la administración de Justicia, pero no en otras administraciones.

Eva Timoteo, que ha comparecido públicamente para explicar su versión de los hechos y responder a las preguntas de la prensa, ha estado ejerciendo el cargo de teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba desde el inicio del mandato, manteniendo su actividad privada de procuradora en su despacho, para el que contrató a una persona a tiempo completo con el fin de volver ella a esta actividad al finalizar su carrera política. Sin embargo, no informó al Pleno de esta duplicidad, órgano que es el encargado de otorgar o no la compatibilidad a los concejales con actividades privadas.

Timoteo ha explicado que en su declaración de bienes y actividades antes de jurar el cargo de concejala de la Corporación, "incluí expresamente de mi puño y letra" que ejercía de procuradora, así como declaró en el apartado de causa posible de incompatiblidad esta actividad de procuradora. "Se me informó de manera verbal que mientras no planteara un procedimiento contra el Ayuntamiento, no había incompatibilidad", ha asegurado sobre su consulta al secretario del Pleno.

Asimismo, ha recordado que en el Pleno se dio cuenta de las posibles incompatiblidades de los concejales "y no estaba mi situación entre ellas". "En esa creencia de que estaba amparada mi situación de concejal y de seguir el despacho abierto, me he conducido hasta estos días". "Mi declaración fue pública, publicada en BOP. Mi buena fe ha quedado acreditada", ha insistido y ha avanzado que le "ampara mi derecho a solicitar ahora la declaración de compatibilidad" de ambas actividades.

"Entera dedicación" al cargo público

Timoteo, que se ha sumado a la petición de los informes técnicos necesarios sobre su situación y la posibilidad de regularizarla, ha asegurado que renuncia a recibir retribuciones públicas por el desempñeo de sus atribuciones, hasta aclarar esa situación. Y, visiblememente emocionada, ha afirmado que "he desempeñado mi cargo -al frente de los Servicios Sociales municipales hasta ahora- con entera dedicación, poniendo todo mi empeño en sacar adelante medidas eficaces para las personas afectadas por la crisis" asociada a la pandemia. "He puesto corazón, alma y prácticamente la totalidad de las horas de mi vida".

La concejala ha explicado que si intención de "seguir como ejerciente" en la procura se debe a que piensa en "un paso temporal por la política" y ha incidido en que es autónoma y, mientras estaba en el Ayuntamiento, ha dejado la actividad de su despacho en manos de una profesional contratada a tiempo completo. "He desempeñado una mera supervisión del despacho. No soy política de profesión, soy procuradora, lo he dicho siempre", citando que en el informe del secretario se considera una actividad residual su dedicación a ello en este mandato y "no ha restado tiempo" a su cargo público.

"Mi error es no haber solicitado la compatibilidad al Pleno"

Eva Timoteo ha asumido que su "único error, y lo asumo, es no haberlo solicitado expresamente -la compatibilidad- para contar con la aprobación del Pleno, pensando que estaba amparada" por la consulta que hico al inicio del mandato.

Sobre el ejercicio de su cargo al frente de Servicios Sociales ha insistido en que lo ha hecho con "vocación de servicio público y a ese servicio público me he debido desde que el 15 de junio de 2019 juré mi cargo como concejal". "Hay otros políticos que llevan toda la vida y se saben mejor que yo esta situación. Es un error mío, lo asumo".

Cuestionada sobre la posible devolución del dinero que hubiera cobrado irregularmente por compatibilizar las dos actividades, Timoteo ha dicho quedar a disposición de los informes, documentación y pruebas que se aporten para resolver su situación, a la vez que ha recordado que su dedicación al Ayuntamiento "ha sido total", aunque como autónoma haya contratado a una persona para llevar su despacho de procuradora. "Quedo a disposición del Pleno, lógicamente", ha reiterado para tratar su situación y la petición de compatibilidad que ahora intentará formalizar.

"Apoyo de Albás y Bellido"

Asimismo, preguntada sobre si ha barajado la posibilidad de dimitir, Eva Timoteo ha explicado que "esta situación no es fácil, todo lo contrario, y han pasado muchas veces por mi cabeza. Pero he puesto por delante y así me lo ha hecho saber el equipo de gobierno, que me he conducido siempre de buena fe, sin ningún ánimo de ocultar ni engañar". Y ha asegurado que ha tenido el apoyo de la primera teniente de alcalde y líder de Ciudadanos, Isabel Albás, así como del alcalde, José María Bellido (PP).

"Las valoraciones políticas de otros partidos, son libres de hacerlas, pero no voy a entrar", ha dicho sobre las peticiones de dimisión que se han lanzado desde la bancada de PSOE, IU y Podemos, así como sobre la posibilidad de que su despacho haya llevado casos de entidades que han embargado bienes a personas que han podido necesitar ayuda de los Servicios Sociales que ella dirigía. "Esas valoraciones son fruto de la manera de hacer política que jamás he compartido. Siempre he desempeñado mi profesión de procuradora con respeto, tratando con la dignidad debida a las partes de los procedimientos y he desempeñado mi cargo como delegada de Serbvicios Sociales con absoluta integridad. En absoluto ha menoscabado mi dedicación y la debida entrega a mi ocupación como delegada de Servicios Sociales", ha insistido.