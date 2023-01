¿Qué supone declarar Zona de Interés para la Defensa Nacional el polígono de La Rinconada?

La declaración de Zona de Interés para la Defensa Nacional de la parte del polígono de La Rinconada donde se ubicará la Base Logística del Ejército de Tierra 'Javier Varela' supondrá tanto la cesión de los terrenos como la gestión de los mismos a efectos de regulación, ordenación o administrativos.

Esta figura, que ya ostenta la base militar Bri X de Cerro Muriano en Córdoba, supone la priorización de los intereses nacionales sobre el resto de usos. Según ha podido saber esté periódico, esta declaración no afectará a toda la superficie del polígono de La Rinconada, sino exclusivamente a la zona donde se ubicará la base. Es decir, el Ejército será quién gestione a efectos de competencias y permisos las instalaciones de la Base Logística Javier Varela, pero no el resto del polígono industrial.

En números redondos, La Rinconada ocupa en su totalidad unas 190 hectáreas, de las que 85 son para la construcción de la base militar y en torno a 55 para un polígono industrial vinculado a la misma. El resto son equipamientos y urbanización. Eso de entrada, porque el Ayuntamiento planea duplicar la capacidad de este polígono, ubicado a 20 kilómetros de Córdoba capital, siguiendo la Autovía A-4 en dirección Madrid.

Zonas de seguridad

En este ámbito, el decreto que regula esta declaración, dice lo siguiente: “Las zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional quedarán, a los efectos de esta Ley, bajo la responsabilidad y vigilancia de las autoridades militares jurisdiccionales de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire a cuya iniciativa se deba la declaración, las cuales serán las únicas competentes para realizar, en consonancia con las normas que reglamentariamente se establezcan, el despacho y tramitación de solicitudes y otorgamiento de autorizaciones referentes a la observancia y cumplimiento de cualquier clase de prohibiciones, limitaciones o condiciones impuestas en dichas zonas. Cuando la autorización solicitada para obras o servicios públicos fuere denegada, el Ministerio o ente público solicitante podrá repetir su solicitud ante el Consejo de Ministros”.

Esta declaración también entraña el establecimiento de las denominadas zonas de seguridad, que afectaría a las situadas alrededor de la base. En este sentido, Defensa comunicará al Ayuntamiento el perímetro de las zonas de seguridad correspondientes, “así como las limitaciones inherentes a las mismas, para su traslado a los propietarios afectados, debiendo hacer la misma notificación en forma directa a los titulares de las obras o servicios públicos existentes en la zona”, explica el decreto.

De este modo, en las zonas próximas de seguridad no podrán realizarse, sin autorización del Ministro correspondiente, obras, trabajos, instalaciones y actividades de clase alguna. “No obstante, será facultad de las autoridades regionales autorizar los aprovechamientos agrícolas o forestales, así como las excavaciones o movimientos de tierras y construcción de cercas o setos, casetas o barracones de carácter temporal e instalaciones de líneas telegráficas, telefónicas y de transporte de energía eléctrica, siempre que inequívocamente no obstaculicen las finalidades militares de la propia zona”, establece el decreto, que añade que las obras de conservación de las edificaciones o instalaciones ya existentes o previamente autorizadas no requerirán autorización.

Además, tampoco podrán establecerse líneas de transporte de energía eléctrica, con trazado paralelo al de las telefónicas o telegráficas militares o civiles que se declaren de interés militar, aéreas o subterráneas, a distancia inferior de veinticinco metros, sin autorización del Ministerio correspondiente.

Una figura recogida en el convenio de cesión de 2021

Aunque la declaración de Zona de Interés para la Defensa Nacional se convirtió en titular este lunes cuando lo confirmó la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, lo cierto es que esta figura ya se recogía en el convenio con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para la constitución de un derecho de superficie para la instalación de la Base Logística Javier Varela, publicado en el BOE en septiembre de 2021.

En aquel convenio, se acordaba que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la AVRA y el Ayuntamiento se comprometen a constituir gratuitamente un derecho de superficie en favor del Ministerio de Defensa para una superficie aproximada de 85 hectáreas.

“Previamente, a fin de tramitar el correspondiente expediente de constitución del derecho de superficie, el Ministerio de Defensa declarará de interés público para la Defensa Nacional, de acuerdo con la normativa vigente, la instalación de la base logística en los terrenos del Parque Logístico de La Rinconada”, señalaba el BOE.