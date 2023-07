Riesgos, consejos y resignación entre los mayores ante el calor extremo: “A sobrellevarlo como buenamente podamos”

Mareos, dolor de cabeza o ganas de vomitar. En el Centro Municipal de Mayores Noroeste – Huerta de la Reina en Córdoba, Carmen, Luisa, Miguel Ángel, Araceli y Rosario, al igual que sus compañeros, tienen muy claro cuáles son algunos de los principales síntomas para evitar un golpe de calor. Todos ellos han asistido este viernes a una charla impartida por María Carretero, Cristina Baena y Dori Muñoz, enfermeras del Centro de Salud Huerta de la Reina y de Occidente Azahara. Aunque más que una charla de las profesionales hacia los asistentes, ha sido un reto para ellos. Para ver cuántas recomendaciones ante las altas temperaturas conocían.

El calor que hace en Córdoba es perjudicial para todos, pero más aún para los más mayores como Carmen, de 70 años, que ha contado a Cordópolis que después de salir a andar sobre las 8:00, “compro de vuelta y me subo y ya no salgo”. Lo mismo hace Luisa con su marido, “nosotros nos metemos en la casa a las 12:00 o las 13:00 y ya no salimos más hasta el día siguiente”. En sus casas cuentan con aire acondicionado y ventilador para paliar las temperaturas, sin embargo, el recibo de la luz no permite hacer un uso excesivo. “A veces pongo el aire y muchas veces el ventilador, que gasta menos porque con una pensión de viuda...”, cuenta Carmen. En casa de Luisa tienen dos pensiones, pero igualmente “pagar 250 euros de luz no se puede”.

Por eso, por las tardes acuden al centro, para tener un lugar donde poder estar fresquitos y distraídos haciendo distintas actividades. Una de ellas ha sido la charla ofrecida por las tres profesionales de la salud este viernes, un recordatorio de todas las cosas a hacer para prevenir golpes de calor y poder sobrellevarlo. La hidratación es uno de los pilares fundamentales y que más preguntas ha sugerido. “¿El agua con limón es buena?”, “¿Y los zumos?”, “¿Pero el limón no baja la tensión?”. Sí, el agua con limón es buena; los zumos no porque tienen mucha azúcar, con menos azúcar hidratan más; y el agua con limón no baja la tensión, aunque sí puede hacerlo el zumo de pomelo porque interfiere con numerosos medicamentos. Estas han sido las respuestas de las sanitarias.

Y aunque la mayoría de ellos han confirmado beber bastante agua, llevando su botella en el bolso como Araceli, u otra compañera que aseguraba tener la botella en una mesa e ir continuamente, aún hay a quien se le escapa. Pero para quien el agua se le resista, la clave es el gazpacho “este es muy completo”, ha señalado la profesional de Occidente Azahara. Pero enseguida saltan las dudas “¿Pero el tomate no baja la tensión?”, pregunta una señora. “Sí, pero por un vaso de gazpacho no pasa nada”, responde la sanitaria. “Si no también puedes tomar ajoblanco, o el gazpacho de pepino y yogurt”, las múltiples soluciones han salido de las bocas de los demás asistentes.

Siguiendo con la alimentación han recordado la importancia de “llevar los congelados rápido al congelador para no romper la cadena del frío, guardar los medicamentos en sitios frescos y tener cuidado con las salsas, como la mahonesa”. Por otra parte, Cristina ha insistido en algo que no todos tienen en cuenta, el vestuario. “Es mejor llevar prendas de algodón, que no sean de colores oscuros y sean anchas, además de llevar protección como gorros y sombreros además de la protección solar siempre”.

Otro aspecto tratado y del que los mayores están muy al corriente son los golpes de calor y cómo evitarlos. “No se le puede dar ni agua de beber, mejor ponérsela con trapos mojados por el cuerpo”, cuenta Encarni, de 75 años. Esto es correcto, “la piel es el primer mecanismo por el que perdemos el agua y se evapora por el calor, si ponemos trapitos mojados, ayudamos”, detalla una de las enfermeras. Que también han recordado, que lo primero que hay que hacer es quitar a esa persona del foco de calor y llevarla a la sombra o un lugar más resguardado.

Esto lo sabe bien Encarni, que hace unos cinco años -cuenta- vio cómo a un hombre por la calle le dio un golpe de calor. “Un señor de casi 80 años tocó en mi casa pidiendo auxilio y mi hijo tenía la tienda abajo y había un compañero con él, entonces le dije Jesús asómate a la puerta que hay un señor que se ha caído al suelo; lo recogieron, lo pusieron a la sombra y lo sentaron. Ya le empezaron a dar con una toalla mojada por la cabeza, por los brazos...y ya se lo llevaron en la ambulancia”.

El de Noroeste - Huerta de la Reina es el centro con el que, según ha indicado la delegada de Servicios Sociales y Mayores en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, cuentan para que “en caso de alerta roja sanitaria”, traer a los mayores “que viven solos, que no tienen aire acondicionado o que no tienen recursos económicos”. Estos podrían pasar aquí el día, siendo atendidos “con personal que les vigile y estén atendidos durante el día”.

Conscientes ahora de cómo poder evitar un golpe de calor y qué hacer para sobrellevar las altas temperaturas, los mayores de Huerta de la Reina se han ido a casa con un documento que consultar siempre que quieran. Mientras tanto, les queda, como indica Miguel Ángel “sobrellevarlo como buenamente podamos”.