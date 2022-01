Los Reyes Magos agotan los bebés cerditos en las tiendas de juguetes de Córdoba

Los más pequeños cuentan los días para abrir sus regalos de Reyes por lo bien que se han portado este año. En cambio, los Reyes agotan las horas buscando por todas las tiendas de Córdoba los regalos que tachar de la lista. Y es que encontrar algunos de ellos como el pequeño cerdito de Little Live Pets, es misión imposible, según han señalado a este periódico desde superficies como Juguettos y Juguetoon a este diario.

Los bebés llorones, o los mini bellies, para los más pequeños siguen estando también en la mayoría de las cartas a sus majestades. Entre las novedades, y también de los más vendidos, los SuperZings, que siguen sacando series y diferenciando a sus muñecos. Estos se han vendido para los más pequeños entre los 3 y 8 años, ha detallado Mari Ángeles Luque, dependienta de Juguetoon.

Los más grandes se siguen decantando este año por los juegos de mesa para jugar con el resto de la familia. El Tabú, el Trivial o el Catán han sido algunos de los que más se encontrarán en las casas este año. La novedad en este tipo de juegos es la nueva edición del Monopoly a partir del videojuego Fornite. Pero también los hay que prefieren los Pokémon o las muñecas Rainbow High. Así lo han contado desde Juguettos.

Los últimos días están siendo "devastadores" para las tiendas de juguetes, han expresado desde Juguettos, donde aseguran que hay quien, como cada año, continúan dejando las compras para el último momento. Como consecuencia de la demora, "preguntan por productos que ya están agotados". Esto es lo que ha ocurrido con el cerdito de Litte Live Pet que agotó sus existencias a principios de la campaña de Navidad.

Este novedoso juguete es el favorito de los más pequeños de la casa porque, según han explicado desde esta tienda, lo que le llama la atención a los más pequeños es que "anda, come o eructa". Además, se le puede sacar a la calle con una correa o dar el biberón. Es un juguete recomendado para los mayores de cuatro años.

Ante tanta novedad, los clásicos como las Nancys o los Nenucos, o los Pokémon, siguen siendo los grandes clásicos que todos los años se encuentran en las peticiones de los niños. El precio medio en el catálogo de esta Navidad para estos juguetes es de 34,99 euros.

En Juguetoon parece que los Reyes se han adelantado y han agotado existencias en las primeras semanas de campaña, según ha señalado Mari Ángeles. "Los primeros días de noviembre vendimos mucho porque los clientes pensaba que no iba a haber juguetes", pero como todos los comercios del sector, en estos últimos días tienen que ponerse las pilas para que ninguna casa se quede sin regalos de Reyes.

