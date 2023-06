El reto de bajar de los 30.000 parados en Córdoba capital

Antes de la crisis del 2008, Córdoba capital era una de las ciudades de España con las cifras de paro más altas. Entonces se consideraba inadmisible que en la ciudad hubiese una media de 25.000 personas desempleadas. Pero estalló la crisis del ladrillo y el desempleo se multiplicó. En agosto de 2008 fue el último mes en el que la cifra de desempleados fue inferior a las 30.000 personas en la ciudad. En febrero del año 2013, la capital llegó a rozar los 50.000 desempleados.

La ciudad ha cerrado el mes de mayo de 2023 con la cifra de parados más baja desde septiembre de 2008. Hace 15 años que el desempleo no era inferior a las 30.000 personas. El mes pasado se cerró con 30.818 desempleados, gracias principalmente al buen funcionamiento del sector servicios. Son 396 desempleados menos que el mes anterior. En la provincia, la caída ha sido de 600 personas, por lo que el descenso es algo más acusado en la capital que en los pueblos.

El reto de bajar de los 30.000 parados en la capital no será fácil. Tras mayo, los meses del verano suelen ser malos para el empleo en Córdoba. El año pasado, el desempleo creció hasta agosto. En septiembre se mantuvo y en otoño comenzó a descender. La cifra más baja hasta ahora fue la del mes de diciembre. En enero, la tendencia vuelve a ser a un incremento del desempleo.

Uno de los motivos por los que desciende el paro en la capital es el buen funcionamiento de la economía pero también que cada vez hay menos población activa, algo que vienen detectando los servicios de estadística desde hace años. La clave está en que la población envejece y, además, desciende. Córdoba no es ni una ciudad ni una provincia a la que lleguen inmigrantes, lo que contribuye también a una caída cada vez mayor de la población activa. Por eso cada vez hay menos parados y en algunos sectores también es muy difícil encontrar trabajadores muy formados, algo que demandan constantemente los empresarios.

La provincia de Córdoba ha cerrado el mes de mayo con la cifra de paro más baja de los últimos 15 años. Desde septiembre de 2008, la provincia no tenía un nivel tan bajo de desempleo. Entonces estaba estallando la crisis inmobiliaria en España y el paro se convertía en una avalancha que se llevaba a miles de cordobeses por delante.

Según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Trabajo, la provincia de Córdoba cerró el mes de mayo con 62.146 personas en demanda de un puesto de trabajo. Son 600 demandantes de empleo menos que en el mes de abril y es la cifra más baja desde que estalló la crisis del ladrillo. En septiembre de 2008, en Córdoba había 61.267 desempleados. Antes de la crisis, la cifra de parados en la provincia de Córdoba siempre estuvo rondando entre las 49.000 y las 51.000 personas, una cifra aún difícil de alcanzar.

CCOO cree que el empresariado cordobés no busca calidad sino precio

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, se congratula de la bajada del paro en Córdoba en mayo en 600 personas, si bien advierte “cierto agotamiento de la economía local, que empieza a frenarse y que está dejando de generar empleo”.

“Mayo es un mes en el que tradicionalmente baja mucho el paro por el cúmulo de eventos festivos, la temporada alta turística y la preparación de la industria del frío de cara al verano y sin embargo, esta mayor actividad económica no se ha traducido todo lo bien que hubiéramos deseado a las cifras de desempleo, que en Córdoba, no podemos olvidarlo, suman 62.146 personas, de las que casi 7.000 no tienen ninguna prestación”, remarcó Acaiña.

En este sentido, la responsable sindical afirma que “cada día es más evidente que el empresariado cordobés apuesta más por el trabajo barato y precario que por la calidad del empleo, especialmente en el sector servicios”. Así, “aunque el sector servicios se ha llevado más de la mitad de los 27.405 contratos registrados en mayo, el paro en este sector solo ha bajado en 59 personas, y luego se preguntan por qué no encuentran mano de obra”, criticó.

“Esperábamos un aumento de la temporalidad, precisamente, por la contratación en el sector servicios, pero nos preocupa que la contratación indefinida se esté frenando y que las empresas vuelvan a abusar de los contratos temporales”, dijo la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba quien, una vez más, llamó la atención sobre la situación de los colectivos más vulnerables. “Hay que redoblar esfuerzos para fomentar la contratación de personas jóvenes, mayores de 45, paradas de larga duración, con discapacidad y mujeres, colectivos que deberían estar en el centro de las políticas activas de empleo pero que siguen siendo los grandes olvidados del mercado laboral”, subrayó.

CSIF lamenta la baja creación de empleo en Córdoba en mayo respecto a otros años

CSIF valora el descenso del paro en el mes de mayo, al tiempo que alerta de que esa bajada es mucho menor de la que se produce normalmente en este periodo en Córdoba. Según las estadísticas hechas públicas hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo se redujo en la provincia en 600 personas, dejando la cifra total de desocupados en 61.146.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, señala que, “sin duda, es un motivo de satisfacción que las listas del paro se reduzcan, pero nos preocupa enormemente el hecho de que la disminución del desempleo en mayo de este año haya sido bastante inferior a la que hubo en 2022 cuando esta bajada fue de 2.135 personas”. La máxima responsable de la central sindical a nivel provincial recuerda que “lo habitual en mayo es que se generen muchos puestos de trabajo en la hostelería y en el turismo derivados de los distintos eventos festivos de estas fechas, como son el Festival de los Patios o la Feria de Nuestra Señora de la Salud, pero en esta ocasión la contratación ha sido menor”.

Según la dirigente sindical, “estos datos auguran un verano complicado para el mercado laboral cordobés que se caracteriza en este periodo por una menor actividad como consecuencia de las elevadas temperaturas que se registran en nuestro territorio en esos meses”. Es por ello que reclama a los nuevos gobiernos municipales y de la Diputación que se conformarán tras las pasadas elecciones del 28 de mayo que empleen todos los esfuerzos a su alcance para que sea su prioridad en los próximos cuatro años sea favorecer la actividad productiva y la creación de puestos de trabajo.

CSIF tampoco se olvida de los casi 6.000 cordobeses que no tienen trabajo y que carecen de cualquier tipo de prestación, “unas personas y unas familias que lo tienen especialmente complicado para poder llegar a final de mes y no caer en la pobreza y en la marginalidad”.