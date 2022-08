Regresan los productos frescos y de temporada con el Ecomercado del Bulevar

El Ecomercado del Bulevar vuelve a ofrecer sus productos de temporada y de cercanía después de un parón en los meses de julio y agosto. Así lo han confirmado en su perfil de Twitter, donde se han citado con el público, como siempre, el primer sábado del mes.

El 3 de septiembre en el Bulevar Gran Capitán los productores y agricultores locales ofrecerán sus mejores productos en el mercado. Siguiendo con la promoción del comercio de cercanía, de productos de kilómetro cero y de temporada. “Cuidar está en nuestra naturaleza” es el lema que promueven con su actividad.

En un horario de 10:00 a 15:00 los viandantes dispondrán de una gran cantidad de productos para comprar entre los que se encuentran plantas aromáticas, zumos recién exprimidos, frutas, verduras, productos cosméticos artesanos, miel o mermeladas. Entre los productores con los que colabora el ecomercado están Hermisenda, Huerta Lunera, Biopan de la Subbética y La Biznaguera.

Y es que, como señalan en su página de Facebook, “septiembre es un momento ideal para retomar buenos hábitos” para lo que una alimentación saludable , junto con una higiene personal natural y ecológica, “ayudará a proteger tu salud, mejorar tu estado de ánimo y cuidar de la naturaleza para poder seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece”.

