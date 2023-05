Queda desierto el contrato de compra de fregadoras automáticas para colegios y edificios municipales

La empresa de saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha declarado desierto el contrato de suministro de tres fregadoras automáticas para la limpieza de colegios y edificios municipales después de analizar la documentación de las empresas licitadoras y comprobar que ninguna de las máquinas ofertadas cumple las características señaladas por la entidad local.

En total se han presentado cuatro entidades pero ninguna ha conseguido el visto bueno de Sadeco. Mediante este contrato, la empresa municipal buscaba disponer de los medios necesarios para la limpieza y desinfección de los colegios y edificios municipales realizando las operaciones diarias de limpieza en todas las dependencias, como despachos, salones, aulas, aseos o patios, e incluía el barrido y fregado de suelos y la limpieza del mobiliario.

El presupuesto base de licitación era de 15.246 euros y el pliego estipulaba expresamente las especificaciones técnicas que debían tener las fregadoras automáticas, como las medidas del depósito de agua limpia y sucia, la anchura de aspiración, el peso, las revoluciones, la presión de los cepillos o el nivel de ruido.

La mesa de contratación ha emplazado a Sadeco a tramitar un nuevo procedimiento de contratación de este servicio.

