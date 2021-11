Puente Genil, "la ciudad de la luz", estrena a ritmo de Queen un túnel navideño de 50 metros

En 1889 la primera bombilla iluminaba "con poca fuerza" la calle Don Gonzalo, de Puente Genil. Este viernes, el municipio, conocido como "la ciudad de la luz", ha vuelto a reunir como cada año a cientos de personas que no han podido perderse el estreno del alumbrado para esta Navidad.

El cantaor pontanés Antonio Fernández Díaz, conocido como Fosforito, ha pulsado el botón que daría comienzo al espectáculo de luces y música del que ninguno de los asistentes ha podido despegar la vista. A la cuenta atrás del alcalde del municipio, Esteban Morales, los móviles se han alzado para grabar el espectáculo.

Al ritmo de Queen, se han encendido 200 arcos que aglutinan, según ha indicado Francisco José Ximenez, director creativo del grupo Ximenez, más de un millón y medio de puntos de luz. El alumbrado ha contado con dos funciones de luces de aproximadamente cinco minutos. Estas se repetirán en tres pases distintos cada día, a las 19:00, 20:00 y 21:00.

Desde la Junta de Andalucía, el delegado territorial de Turismo, Ángel Pimentel, ha pedido seguir manteniendo mascarillas, geles para intentar así "que el virus no avance más" durante las fechas navideñas. Por su parte, Esteban Morales, ha reconocido el esfuerzo de "fabricación e innovación de cada año" así como del montaje. Del mismo modo ha invitado a toda la ciudadanía " a acercarse al pueblo, conocer el comercio y disfrutar de su hostelería", porque la Navidad en Puente Genil es "un evento turístico de primer nivel".

Al finalizar el espectáculo el sonido de la música ha sido sustituido por el de los aplausos de todos los asistentes al estreno, desde los más pequeños, hasta los más mayores. Los pontaneses y turistas han aprovechado que la ocasión ha coincidido con el Black Friday para hacer también sus compras en la localidad, o disfrutar de un chocolate caliente.

Tampoco han sido solo españoles quienes han asistido al evento, un grupo de rumanos y griegos junto que se encuentran haciendo un intercambio juvenil en el municipio han disfrutado por primera vez de un espectáculo como este. Ionut Cristian de Rumanía ha explicado que lo que más le ha impresionado ha sido "la música y la combinación con la luz". Del mismo país, Andrea Roxana ha añadido que lo que más le ha impactado ha sido "que tiene muchos colores".

Con Queen; las luces; el olor a chocolate y buñuelos que se ha respirado en las calles del municipio y la música, unos metros más adelante, de un artista callejero que ha aglutinado a un corro de niños y niñas, Puente Genil ha dado comienzo a su Navidad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!